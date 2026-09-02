Magyar Péterkormánykrausz ferencmtaélvonal alapítvány

Nem érdekli az MTA-t Krausz Ferenc véleménye, hallgat a kormány tudományos világ ellen folytatott hadjáratáról

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Lapunk több kérdéssel fordult a Magyar Tudományos Akadémiához, miután a kormány megszüntette a KEKVA-rendszert. Többek között arra lettünk volna kíváncsiak, hogy elfogadhatónak tartják a kabinet lépését, azonban nem kaptunk választ.

Máté Patrik
2026. 09. 02. 11:55
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus sajtótájékoztatója az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány elindulásáról (Fotó: Ladóczki Balázs/MW)
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A tudós azt is írta, hogy 

vele nem egyeztetett az új kormány, a közösségi médiából értesült a fejleményekről.

Az ügyhöz kapcsolódik, hogy Krausz Ferenc lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. A Telex megkeresésére a Nobel-díjas fizikus tudatta: döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól.

Ennek számomra fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye

– tette hozzá a fizikus. 

A lap információi szerint Krausz sérelmezte, hogy a testület például nem állt mellé, amikor kezdeményezte, hogy szólaljanak fel egy ukrajnai gyermekkórházat ért súlyos orosz támadás ellen.

 

Magyar Péter azonnal szétverte az Élvonal Alapítványt

„Szeretném megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan – bármilyen ügyben – ki merjék mondani, ha valakit, vagy valamit támogatnak. És ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek” – írta Krausz Ferenc még májusban abban a nyílt levélben melyet Magyar Péternek címzett. A miniszterelnök ugyanis bejelentette, hogy 

kormánya az első intézkedései köztött  felbontja a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvánnyal kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot.

Az alapítvány az összeget arra fordította volna, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy ötven kiemelkedően tehetséges fiatal kutató számára nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet alakítson ki, és országos tehetséggondozási rendszert is kiépített volna. A kormányfő bejelentése után rendkívüli egyeztetést tartottak az Élvonal Alapítvány kuratóriumában, és elfogadtak egy Magyar Péternek címzett levelet, amelyben párbeszédet kezdeményeztek a miniszterelnökkel, és hangsúlyozták, hogy a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke.

Borítókép: Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (Fotó:  Ladóczki Balázs)

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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