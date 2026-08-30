Kemény üzenetet küldött a Nobel-díjas – Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról

Krausz Ferenc akkori nyílt levelében arról is írt, hogy csak a közösségi médiából értesült róla, hogy a kormány felbontja a szerződésüket.
KEKVA-vég
A Magyar Péter által aláírt kormányhatározat szerint július 31-től egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány szűnt meg, amivel felszámolta a kormány a több ezer milliárd forintos KEKVA-rendszert.
A felsorolás szerint az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány mellett megszűnt
- A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
- A MOL – Új Európa Alapítvány,
- A Hauszmann Alapítvány,
- A Közép-európai Oktatási Alapítvány,
- A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
- A Batthyány Lajos Alapítvány,
- A Mathias Corvinus Collegium,
- A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
- A Makovecz Campus Alapítvány,
- A Tudás-Tér Alapítvány,
- A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
- A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
- A Magyar Kultúráért Alapítvány,
- A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
- A ZalaZONE Alapítvány.
Fidesz: Súlyos károkat szenvedett a magyar tudomány
A Fidesz közleményben ítélte el az alapítvány szétverését és azt a médihadjáratot, amit a tiszás sajtó végig vitt. Kifejtették: „az alapítvány a Nobel-díj várományos Roska Botond mellett 55 ezer fiatal tehetséggondozását, 15 nemzetközi új szabadalom és magyar innovatív vállalkozás támogatását, valamint egy új kutatási és prevenciós egészségügyi központ építését vállalta. A megállapodásban 6 év elteltével nyílhatott volna csak lehetőség – teljesítményalapú vállalások esetében – további forrás biztosítására”.
Az Élvonal Alapítvány szétverésével Magyarország és a magyar tudományos-kutatói világ súlyos károkat szenved el
– írta közleményében az ellenzéki párt frakciója, amely elfogadhatatlannak tartja „a magyar tudósokkal és Nobel-díjasainkkal szembeni hangulatkeltést”.
Klebelsberg Kunó öröksége sosem tetszett a baloldalnak
A Corvin-lánc kitüntetést 1930-ban Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter elgondolása alapján Horthy Miklós kormányzó alapította. A kitüntetést az első Orbán-kormány idején 2001-ben újraalapították, de a 2002-es kormányváltás után már nem kapott senki Corvin-láncot. A kitüntetést a második Orbán-kormány idején, 2012-ben adták át újra.
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