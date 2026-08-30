krausz ferencélvonal alapítványmagyar corvin - lánc testületcorvin

Kemény üzenetet küldött a Nobel-díjas – Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A világhírű magyar fizikus az elmúlt időszak szomorú tapasztalatai miatt hozta meg a drasztikus döntést.

Baranyai Gábor
2026. 08. 30. 18:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Krausz Ferenc akkori nyílt levelében arról is írt, hogy csak a közösségi médiából értesült róla, hogy a kormány felbontja a szerződésüket.

KEKVA-vég

A Magyar Péter által aláírt kormányhatározat szerint július 31-től egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány szűnt meg, amivel felszámolta a kormány a több ezer milliárd forintos KEKVA-rendszert.

A felsorolás szerint az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány mellett megszűnt

  • A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
  • A MOL – Új Európa Alapítvány,
  • A Hauszmann Alapítvány,
  • A Közép-európai Oktatási Alapítvány,
  • A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
  • A Batthyány Lajos Alapítvány,
  • A Mathias Corvinus Collegium,
  • A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
  • A Makovecz Campus Alapítvány,
  • A Tudás-Tér Alapítvány,
  • A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
  • A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
  • A Magyar Kultúráért Alapítvány,
  • A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
  • A ZalaZONE Alapítvány.

Fidesz: Súlyos károkat szenvedett a magyar tudomány

A Fidesz közleményben ítélte el az alapítvány szétverését és azt a médihadjáratot, amit a tiszás sajtó végig vitt. Kifejtették: „az alapítvány a Nobel-díj várományos Roska Botond mellett 55 ezer fiatal tehetséggondozását, 15 nemzetközi új szabadalom és magyar innovatív vállalkozás támogatását, valamint egy új kutatási és prevenciós egészségügyi központ építését vállalta. A megállapodásban 6 év elteltével nyílhatott volna csak lehetőség – teljesítményalapú vállalások esetében – további forrás biztosítására”.

Az Élvonal Alapítvány szétverésével Magyarország és a magyar tudományos-kutatói világ súlyos károkat szenved el

 – írta közleményében az ellenzéki párt frakciója, amely elfogadhatatlannak tartja „a magyar tudósokkal és Nobel-díjasainkkal szembeni hangulatkeltést”.

Klebelsberg Kunó öröksége sosem tetszett a baloldalnak

A Corvin-lánc kitüntetést 1930-ban Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter elgondolása alapján Horthy Miklós kormányzó alapította. A kitüntetést az első Orbán-kormány idején 2001-ben újraalapították, de a 2002-es kormányváltás után már nem kapott senki Corvin-láncot. A kitüntetést a második Orbán-kormány idején, 2012-ben adták át újra.

A testület elnöke Vizi E. Szilveszter orvos, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, alelnöke Marton Éva operaénekes, a tagok között van a Nobel-díjas Karikó Katalin, Lovász László matematikus, korábbi MTA-elnök, Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista, Bor Zsolt lézerfizikus orientalista, Dr. Sótonyi Péter orvos professzor, Huszti Péter színművész, Melocco Miklós szobrászművész, Barsi Balázs ferences szerzetes, Bogárdi Szabó István református püspök, Martonyi János az Orbán-kormány volt külügyminisztere vagy Trócsányi László, az Orbán-kormány volt igazságügyi minisztere.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Jakubász Tamás
idezojelekKapitány István

Micsoda életút! Kapitány sikeres üzletemberből egyszerű bohóccá válhat Magyar Péter mellett

Jakubász Tamás avatarja

„Megy a hajó a Dunán, lemaradt a kapitány. Kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll.”

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu