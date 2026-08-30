Kemény üzenetet küldött a Nobel-díjas – Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról

Krausz Ferenc akkori nyílt levelében arról is írt, hogy csak a közösségi médiából értesült róla, hogy a kormány felbontja a szerződésüket.

KEKVA-vég

A Magyar Péter által aláírt kormányhatározat szerint július 31-től egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány szűnt meg, amivel felszámolta a kormány a több ezer milliárd forintos KEKVA-rendszert.

A felsorolás szerint az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány mellett megszűnt

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,

A MOL – Új Európa Alapítvány,

A Hauszmann Alapítvány,

A Közép-európai Oktatási Alapítvány,

A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

A Batthyány Lajos Alapítvány,

A Mathias Corvinus Collegium,

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,

A Makovecz Campus Alapítvány,

A Tudás-Tér Alapítvány,

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,

A Magyar Kultúráért Alapítvány,

A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

A ZalaZONE Alapítvány.

Fidesz: Súlyos károkat szenvedett a magyar tudomány

A Fidesz közleményben ítélte el az alapítvány szétverését és azt a médihadjáratot, amit a tiszás sajtó végig vitt. Kifejtették: „az alapítvány a Nobel-díj várományos Roska Botond mellett 55 ezer fiatal tehetséggondozását, 15 nemzetközi új szabadalom és magyar innovatív vállalkozás támogatását, valamint egy új kutatási és prevenciós egészségügyi központ építését vállalta. A megállapodásban 6 év elteltével nyílhatott volna csak lehetőség – teljesítményalapú vállalások esetében – további forrás biztosítására”.

Az Élvonal Alapítvány szétverésével Magyarország és a magyar tudományos-kutatói világ súlyos károkat szenved el

– írta közleményében az ellenzéki párt frakciója, amely elfogadhatatlannak tartja „a magyar tudósokkal és Nobel-díjasainkkal szembeni hangulatkeltést”.

Klebelsberg Kunó öröksége sosem tetszett a baloldalnak

A Corvin-lánc kitüntetést 1930-ban Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter elgondolása alapján Horthy Miklós kormányzó alapította. A kitüntetést az első Orbán-kormány idején 2001-ben újraalapították, de a 2002-es kormányváltás után már nem kapott senki Corvin-láncot. A kitüntetést a második Orbán-kormány idején, 2012-ben adták át újra.