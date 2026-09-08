Az oroszok az energiával is visszavághatnak – a szakértő szerint hazaáruló kormányunk van

A titkosszolgálati szakértő a biztonságpolitikai következményekről is beszélt. Úgy véli, miközben egyre keményebb retorika jelenik meg Oroszországgal szemben, Magyarország és az Európai Unió katonai lehetőségei korlátozottak. Földi szerint ezért a jelenlegi konfliktusos kommunikáció részben belpolitikai célokat szolgálhat. Példaként Németországot említette, ahol szerinte a belpolitikai helyzet és az AfD erősödése is szerepet játszik az Oroszországgal kapcsolatos egyre keményebb retorikában.

A diplomáciai kiutasítás után jöhet a moszkvai válasz

A szakértő szerint a tíz orosz diplomata kiutasítása esetében Moszkva válaszlépése szinte borítékolható. Földi László úgy látja, hogy az orosz fél akár hasonló számú magyar diplomatát is hazaküldhet.

Az oroszok nyilván minimum tíz magyart hazazavarnak

– mondta. Földi szerint a diplomáciai válasz mellett gazdasági ellenlépések is következhetnek. A szakértő szerint különösen nagy kérdés, mi történik az orosz energiaimporttal, illetve az orosz részvétellel megvalósuló beruházásokkal.

A beszélgetésben szóba került a Paks II. beruházás is. Földi László szerint a projekt sorsa nem választható el a magyar–orosz kapcsolatok alakulásától. Úgy véli, Oroszországnak gazdasági érdeke a beruházás folytatása, hiszen jelentős összegeket fektetett bele, ugyanakkor szerinte a projekt körül más országoknak is lehetnek gazdasági érdekeik.

A Paks II. beruházást az oroszoknak érdekükben áll folytatni, sok pénzük van benne

– tette hozzá Földi László. A szakértő szerint a beruházás esetleges leállítása nem feltétlenül orosz érdek lenne. Állítása szerint más szereplők – köztük francia és amerikai gazdasági érdekcsoportok – profitálhatnának abból, ha az oroszok helyett mások kapnák meg az energiapolitikai szerepet.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, tíz orosz diplomatát utasított ki Magyarországról a külügyminiszter. Orbán Anita szerint a szóban forgó személyek diplomatától nem elfogadható tevékenységet folytattak, ezért kötelesek távozni hazánkból. Oroszország szűkszavú nyilatkozatban közölte, reagálni fognak a diplomáciai lépésre.