Orosz rulett a Bem rakparton

Csak remélni tudjuk, hogy ha sikerül teljesen összevesznie a magyar kormánynak Moszkvával, akkor Magyar Péter új barátai hasonlóan kedvező áron és feltételekkel adják majd nekünk az olajat és a földgázt, mint az állítólagos ellenség Moszkva, mert semmilyen uniós forrás nem fogja tudni ellensúlyozni azt a gazdasági csődöt, amibe akkor kerül az ország, ha összeomlik az energiabiztonsága.