A Fradi-ultrák is üzentek a Tisza-kormánynak a genderügyben
A futballpályára is begyűrűzött a Tisza-kormány gyermekvédelmi törvénymódosítása körüli politikai vita. A Ferencváros ultrái a Kisvárda elleni hétvégi bajnoki mérkőzés előtt olyan molinót feszítettek ki, amelyen nyomdafestéket alig tűrő szavakkal üzentek azoknak, akik szerintük ideológiai elképzeléseiket akarják ráerőltetni a gyermekekre. A demonstráció időzítése különösen figyelemre méltó: a parlament tiszás többsége alig néhány napja fogadta el azt a jogszabálycsomagot, amelyből kikerült a homoszexualitás és a nemváltoztatás népszerűsítésére vonatkozó kifejezett iskolai tilalom.
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