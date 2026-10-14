Brüsszel üdvözölte, de a kommentelők szétszedték a Tisza-kormány „gyermekvédelmi” törvényét

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A hozzászólók döntő többsége utasította el a gyermekvédelmi törvénymódosítást a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzés alatt. A kommentelők leginkább azt kifogásolták, hogy az új szabályozásból kikerültek a tilalmak, amelyek a homoszexualitás, a nemváltoztatás és a születési nemtől eltérő önazonosság kiskorúak előtti népszerűsítésére vonatkoztak.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 14. 14:01
Illusztráció Forrás: Facebook (szerkesztett kép)
Fotó: Facebook

Az új törvényszöveg már csak azt rögzíti, hogy tilos az olyan foglalkozás, amely a gyermekvédelmi törvény új, általánosabban megfogalmazott 6/A. paragrafusába ütközik vagyis az LMBTQ-tartalmak népszerűsítésére vonatkozó kifejezett, nevesített tilalom kikerült a köznevelési törvény érintett bekezdéséből. 

Fotó: Facebook

Nem pontos ugyanakkor az az állítás, hogy ezentúl bárki korlátozás nélkül bemehet az iskolákba ilyen foglalkozást tartani: a külső személyekre és szervezetekre vonatkozó nyilvántartási, illetve engedélyezési szabályok nem szűntek meg.

„Egy apró részlet kimaradt a közleményből”

Fotó: Facebook

A változást több hozzászóló is számonkérte a kormányon.

Fotó: Facebook

– A közleményből egy apró részlet kimaradt: a törvényből kikerülnek a homoszexualitás és a nemváltoztatás megjelenítésére vonatkozó korábbi tilalmak. Ez azért nem mellékes változás. Miért nem lehet ezt is világosan leírni? – kérdezte egyikük.

Egy másik kommentelő úgy megjegyezte, hogy a gyermekvédelemnek álcázott jogszabály „teret enged az LMBTQ-lobbinak”, míg többen a genderpropaganda iskolai megjelenése ellen tiltakoztak.

Fotó: Facebook

– A Tisza megszavazta a köznevelési törvény módosítását. Ezzel megszűnt az iskolákban az LGBTQ-propaganda terjesztésének törvényi tilalma – írta egy hozzászóló.

Fotó: Facebook

Más azt kifogásolta, hogy a kormányzati közlemény csak a gyermekvédelmi szigorításokat emelte ki, miközben egy szót sem ejtett a korábbi LMBTQ-korlátozások eltörléséről.

LMBTQ-felzárkózás az uniós pénzekért cserébe (amit meg sem kap az ország)

Fotó: Facebook

Több kommentelő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-kormány az uniós források felszabadítása érdekében módosította a szabályozást. „Ez volt az uniós források egyik feltétele”, más pedig úgy fogalmazott, hogy „ezért kapták meg a pénzt az Uniótól” – írták.

Fotó: Facebook

Az Európai Unió Bírósága 2026 áprilisában uniós jogba ütközőnek minősítette a 2021-es törvény LMBTQ-tartalmakat korlátozó rendelkezéseit. Az ügyhöz mintegy félmilliárd eurónyi kohéziós forrás blokkolása is kapcsolódott – erre hivatkoztak a hozzászólók. Az Európai Bizottság az új törvény elfogadása után üdvözölte a korábbi rendelkezések hatályon kívül helyezését. 

Fotó: Facebook

A módosítás következtében megszűnhet a homoszexualitást vagy nemváltoztatást megjelenítő könyvek kötelező fóliázása, és enyhülhetnek a médiatartalmakra vonatkozó korábbi besorolási szabályok is.

Fotó: Euronews
Fotó: Facebook

A pedofil-nyilvántartás titkosítása miatt is bírálták a változást

Az új szabályozás megnehezíti a szülők hozzáférését a gyermekek sérelmére szexuális bűncselekményt elkövetők nyilvántartásához, amire szintén több kommentben szerepelt.

A hozzáférés lehetősége ugyan nem szűnik meg, de a törvény előzetes hatósági kontrollhoz köti. A kérelmezőnek igazolnia kell a gyermekhez fűződő kapcsolatát, meg kell neveznie azt a személyt, akire rá szeretne keresni, a hatóság pedig legfeljebb nyolc napon belül dönt a hozzáférés engedélyezéséről.

Nem kértek a kormány magyarázatából a kommentelők

A  hozzászólások döntő többsége nem a pornográf vagy erőszakos tartalmak korlátozását kifogásolta, hanem a korábbi, egyértelműen megnevezett LMBTQ-tilalmak helyére egy általánosabban megfogalmazott gyermekvédelmi rendelkezést ellenezték a legtöbben. 

Fotó: Facebook

A hozzászólások döntő többségében a kabinet kommunikációs csúsztatására hívták fel a figyelmet, ugyanis lényeges változásról nem tett említést a posztban. A kormány gyermekvédelmi szigorítás mellé pakolt egy olyan törvénycsomagot, amely más rendelkezéseiben éppen a 2021-es gyermekvédelmi szabályozás fontos korlátozásait bontja le.

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