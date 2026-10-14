Brüsszel üdvözölte, de a kommentelők szétszedték a Tisza-kormány „gyermekvédelmi” törvényét

Fotó: Facebook

Az új törvényszöveg már csak azt rögzíti, hogy tilos az olyan foglalkozás, amely a gyermekvédelmi törvény új, általánosabban megfogalmazott 6/A. paragrafusába ütközik vagyis az LMBTQ-tartalmak népszerűsítésére vonatkozó kifejezett, nevesített tilalom kikerült a köznevelési törvény érintett bekezdéséből.

Fotó: Facebook

Nem pontos ugyanakkor az az állítás, hogy ezentúl bárki korlátozás nélkül bemehet az iskolákba ilyen foglalkozást tartani: a külső személyekre és szervezetekre vonatkozó nyilvántartási, illetve engedélyezési szabályok nem szűntek meg.

„Egy apró részlet kimaradt a közleményből”

Fotó: Facebook

A változást több hozzászóló is számonkérte a kormányon.

Fotó: Facebook

– A közleményből egy apró részlet kimaradt: a törvényből kikerülnek a homoszexualitás és a nemváltoztatás megjelenítésére vonatkozó korábbi tilalmak. Ez azért nem mellékes változás. Miért nem lehet ezt is világosan leírni? – kérdezte egyikük.

Egy másik kommentelő úgy megjegyezte, hogy a gyermekvédelemnek álcázott jogszabály „teret enged az LMBTQ-lobbinak”, míg többen a genderpropaganda iskolai megjelenése ellen tiltakoztak.

Fotó: Facebook

– A Tisza megszavazta a köznevelési törvény módosítását. Ezzel megszűnt az iskolákban az LGBTQ-propaganda terjesztésének törvényi tilalma – írta egy hozzászóló.

Fotó: Facebook

Más azt kifogásolta, hogy a kormányzati közlemény csak a gyermekvédelmi szigorításokat emelte ki, miközben egy szót sem ejtett a korábbi LMBTQ-korlátozások eltörléséről.

LMBTQ-felzárkózás az uniós pénzekért cserébe (amit meg sem kap az ország)

Fotó: Facebook

Több kommentelő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-kormány az uniós források felszabadítása érdekében módosította a szabályozást. „Ez volt az uniós források egyik feltétele”, más pedig úgy fogalmazott, hogy „ezért kapták meg a pénzt az Uniótól” – írták.

Fotó: Facebook