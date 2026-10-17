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A Tisza-kormány bejelentése alapjaiban rengetheti meg a magyar kézilabdát

Ennek nem fog örülni Forsthoffer Ágnes: vagyonnyilatkozati vizsgálat indulhat a tiszás házelnök ellen

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Vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását kezdeményezte Hidvéghi Balázs, miután a sajtóban megjelent, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök, a Tisza Párt országgyűlési képviselője nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában a Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-ben fennálló érdekeltségét. A fideszes politikus szerint tisztázni kell, valóban fennállt-e a tagság, illetve részesült-e a politikus a cég által fizetett osztalékból.

Gábor Márton
2026. 10. 17. 9:49
Forsthoffer Ágnes házelnök Forrás: Facebook/Forsthoffer Ágnes

A nyilvános cégadatok és a vagyonnyilatkozat közötti eltérés miatt a Magyar Nemzet korábban több kérdéssel is megkereste Forsthoffer Ágnest és az Országgyűlés sajtóirodáját. Arra voltunk kíváncsiak egyebek mellett, hogy fennállt-e a tagság a vagyonnyilatkozat benyújtásakor, miért nem szerepel a cég a dokumentumban, történt-e hiba a kitöltéskor, illetve részesült-e a politikus a társaság által 2025-ben kifizetett vagy 2026-ban megszavazott osztalékból.

Forrás: Ellenpólus

Arra is rákérdeztünk, hogy kezdeményezte-e Forsthoffer Ágnes a vagyonnyilatkozat felülvizsgálatát vagy helyesbítését. A megkeresésünkre ugyanakkor nem érkezett válasz.

Borítókép: Forsthoffer Ágnes házelnök (Forrás: Facebook/Forsthoffer Ágnes)

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Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

Pilhál György avatarja

– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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