Ennek nem fog örülni Forsthoffer Ágnes: vagyonnyilatkozati vizsgálat indulhat a tiszás házelnök ellen

A nyilvános cégadatok és a vagyonnyilatkozat közötti eltérés miatt a Magyar Nemzet korábban több kérdéssel is megkereste Forsthoffer Ágnest és az Országgyűlés sajtóirodáját. Arra voltunk kíváncsiak egyebek mellett, hogy fennállt-e a tagság a vagyonnyilatkozat benyújtásakor, miért nem szerepel a cég a dokumentumban, történt-e hiba a kitöltéskor, illetve részesült-e a politikus a társaság által 2025-ben kifizetett vagy 2026-ban megszavazott osztalékból.

Forrás: Ellenpólus

Arra is rákérdeztünk, hogy kezdeményezte-e Forsthoffer Ágnes a vagyonnyilatkozat felülvizsgálatát vagy helyesbítését. A megkeresésünkre ugyanakkor nem érkezett válasz.