Fekete-Győr András kilépett a Momentumból, de nem tűnik el
Elsők között áldozta fel önmagát Magyar Péter és a Tisza Párt oltárán Fekete-Győr András, aki most bejelentette, hogy kilép a Momentumból. A politikus azonban nem tűnik el, egyelőre influenszerként folytatja, ehhez pedig támogatást kér.
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