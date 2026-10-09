„Kormányozni esetleg?” – a gyermekvédelem témájában is nekimentek a kommentelők Magyar Péteréknek

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Gyermekvédelmi jelentéssel, sajtótájékoztatóval és új jóvátételi alap bejelentésével igyekezett tematizálni a csütörtöki napot a Tisza-kormány. A közösségi médiában azonban sokan nem a bejelentéseket ünnepelték: számon kérték a miniszterelnökön a korábbi ígéreteit, a kormányzás eredményeit és a 11 éves Martin ügyét is.

Kárpáti András
2026. 10. 09. 5:35
Forrás: Facebook

Be nem tartott ígéretek

A gyermekvédelmi bejelentések alatt a kormány gazdasági teljesítményét és választási vállalásait is számon kérték. „Jelentős béremelés mikor várható?” – kérdezte Leon, akinek hozzászólása 40 reakciót kapott.

 

Rózsi még keményebben fogalmazott: „Ezek mindenbe hazudnak ahogy a kampányoltak ígértek mint a nyugdíjakról béremelésről mindenben hazudnak.”

 

Zoltán ironikusan osztott ki egy oldalvágást a miniszterelnöknek: „Ugyanitt dupla családi 480 forintos benzin és puncsos mignon ingyen elvihető.” A megjegyzés a képernyőmentés időpontjában 159 reakciónál járt. A kommentjével arra is utalhatott, hogy Magyar egy szentimentális történetet osztott meg a rózsaszínű süteményekről a közösségi oldalán.

 

Egy további kommentelő sem rejtette véka alá bizalmatlanságát: „Azért nevetek ezen, mert ebben a kormányban nem bízok, nem hiszek nekik.”

 

Akadt, aki a gyermekvédelem más, megoldatlan problémáira hívta fel a figyelmet. Mariann az autizmussal élő gyermekek megfelelő iskolai ellátását hiányolta, Zsuzsa szerint pedig bár fontos a korábbi visszaélések kivizsgálása, de közben „felnőnek a gyerekek”, ezért a jelenlegi gyermekvédelmi rendszer működésével is foglalkozni kellene.

 

Martin ügyét is elővették

A kommentelők közül többen arra is emlékeztették Magyar Pétert, hogy a Tisza korábbi gyermekvédelmi szerepvállalása maga is viták kereszttüzébe került. Különösen a 11 éves Martin történetét emlegették, akivel Magyar Péter és Bódis Kriszta még a választási kampány idején készített interjút. „Mi van a 11 éves Martinka ügyével?” – kérdezte például András. Ugyanezt firtatta több másik hozzászóló is, s Norbert is a kiskorúra utalhatott: „Remélhetőleg azzal a gyerekkel kezdik akit Magyar (Péterék) megtalálták és kihallgatták.”

 

Egy női felhasználó pedig kerek-perec azt a kérdést tette fel, hogy miért nem Magyar Péter és Bódis Kriszta korábbi szerepvállalásával kezdik a gyermekvédelmi ügyek tisztázását.

 

Mint arról lapunk korábban beszámolt, komoly vitát váltott ki, hogy Magyar Péter és Bódis Kriszta tavaly év végén egy 11 éves, gyermekotthonban nevelkedő fiúval, Martinnal készített interjút, amelyet nyilvánosságra is hoztak. Az ügyben több fideszes politikus is feljelentést tett, azt kifogásolva, hogy a gyermekkel annak törvényes gyámja hozzájárulása nélkül készíthették a felvételt. A fiú Budapestre kerülésének körülményei szintén kérdéseket vetettek fel. A BRFK szeptemberben arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ügyben ügydöntő határozat született, annak tartalmát azonban akkor még nem ismertették. Magyar Péter korábban azt állította, hogy egy önkéntesük talált rá a fiúra, aki maga szeretett volna beszélni vele.

 

„Beetetés, már megint!”

Nem csupán a miniszterelnököt, hanem Gyurkó Szilvia megszólalásait is bírálták a hozzászólók. Judit a jóvátételi alap bejelentésére mindössze ennyit reagált: „Beetetés, már megint!” Tibor a Hintalovon Alapítványt emlegette, azt kifogásolva, hogy szerinte a gyermekvédelmi botrányok nyomán gyorsan megszervezett, jelentős összegű online adománygyűjtések végül ennél a szervezetnél kötnek ki. Állítását azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal. A Krisztina nevű kommentelő pedig a tiszás jelentés hitelességét vonta kétségbe: „Annyira hiteles a jelentés, mint aki ezt kijelenti…” Mona a miniszterelnök korábbi ügyére utalva azt kérdezte: „Milyen érzés egy gyanúsított tolvajminiszterelnököt hallgatni?”

Mások általánosabb kritikát fogalmaztak meg. Nándor szerint nem elegendő a korábbi visszaélések feltárása: „Mi lenne ha azért vállalnátok felelősséget, hogy ilyen többet nem történik meg? Az számonkérhető lenne!”

gyurkó szilviabódis krisztamartinMagyar PéterSzóljon hozzá!

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