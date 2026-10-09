„Kormányozni esetleg?” – a gyermekvédelem témájában is nekimentek a kommentelők Magyar Péteréknek

Be nem tartott ígéretek

A gyermekvédelmi bejelentések alatt a kormány gazdasági teljesítményét és választási vállalásait is számon kérték. „Jelentős béremelés mikor várható?” – kérdezte Leon, akinek hozzászólása 40 reakciót kapott.

Rózsi még keményebben fogalmazott: „Ezek mindenbe hazudnak ahogy a kampányoltak ígértek mint a nyugdíjakról béremelésről mindenben hazudnak.”

Zoltán ironikusan osztott ki egy oldalvágást a miniszterelnöknek: „Ugyanitt dupla családi 480 forintos benzin és puncsos mignon ingyen elvihető.” A megjegyzés a képernyőmentés időpontjában 159 reakciónál járt. A kommentjével arra is utalhatott, hogy Magyar egy szentimentális történetet osztott meg a rózsaszínű süteményekről a közösségi oldalán.

Egy további kommentelő sem rejtette véka alá bizalmatlanságát: „Azért nevetek ezen, mert ebben a kormányban nem bízok, nem hiszek nekik.”

Akadt, aki a gyermekvédelem más, megoldatlan problémáira hívta fel a figyelmet. Mariann az autizmussal élő gyermekek megfelelő iskolai ellátását hiányolta, Zsuzsa szerint pedig bár fontos a korábbi visszaélések kivizsgálása, de közben „felnőnek a gyerekek”, ezért a jelenlegi gyermekvédelmi rendszer működésével is foglalkozni kellene.

Martin ügyét is elővették

A kommentelők közül többen arra is emlékeztették Magyar Pétert, hogy a Tisza korábbi gyermekvédelmi szerepvállalása maga is viták kereszttüzébe került. Különösen a 11 éves Martin történetét emlegették, akivel Magyar Péter és Bódis Kriszta még a választási kampány idején készített interjút. „Mi van a 11 éves Martinka ügyével?” – kérdezte például András. Ugyanezt firtatta több másik hozzászóló is, s Norbert is a kiskorúra utalhatott: „Remélhetőleg azzal a gyerekkel kezdik akit Magyar (Péterék) megtalálták és kihallgatták.”

Egy női felhasználó pedig kerek-perec azt a kérdést tette fel, hogy miért nem Magyar Péter és Bódis Kriszta korábbi szerepvállalásával kezdik a gyermekvédelmi ügyek tisztázását.