„Apa, érted futok” – Hankó Balázs fia üzent a futóversenyről
Hankó Balázs fia is részt vett a hétvégén tartott Spar Budapest Marathonon, Hankó Levente pedig a pólóján keresztül állt ki a letartóztatásban lévő apja mellett.
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