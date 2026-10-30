Így spórol a kormány: 15 millióért igazolták le Jaksity Katát és Nemes Tamást a technológiai tárchához

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Több mint 15 millió forintért szerződtetett két kommunikációs szakembert a Tanács Zoltán vezette Tudományos és Technológiai Minisztérium – derítette ki a Tűzfalcsoport. A megbízottak egyike Jaksity Kata egykori televíziós műsorvezető, aki korábban az MSZP-s vezetésű Zugló kommunikációjáért felelt, a kormányváltás után pedig könnyekig meghatódva ünnepelte Magyar Péter miniszterelnöki beiktatását. A tárcánál régi televíziós kollégájával, Nemes Tamással dolgozik együtt, aki ugyancsak többmilliós megbízást kapott.

Kárpáti András
2026. 10. 30. 13:26
Így spórol a kormány: 15 millióért igazolták le Jaksity Katát és Nemes Tamást a technológiai tárchához
A Tanács Zoltán vezette Tudományos és Technológiai Minisztérium több mint 15 millió forintért szerződtetett két kommunikációs szakembert. Fotó: Ladóczki Balázs

Az egykori műsorvezető minisztériumi szerepvállalásáról egyébként már augusztusban beszámolt a Media1, ám a megbízások összegét most a Tűzfalcsoport hozta nyilvánosságra.

Régi ismerősök

A technológiai tárca másik új kommunikációs munkatársa, Nemes Tamás pedig korábban Gattyán György érdekeltségeinél dolgozott. A Docler Holding, valamint az időközben megszűnt Frisshirek.hu kommunikációjáért felelt, mielőtt a Tanács Zoltán vezette minisztériumhoz igazolt. Nemes a LinkedInen arról számolt be, hogy operatív kommunikációs vezetőként csatlakozott a tárcához, ahol közvetlenül a miniszter mellett dolgozik.

Jaksityval egyébként régi ismerősök: csaknem harminc évvel ezelőtt együtt kezdték televíziós pályafutásukat a Magyar Televízióban. Nemes szerint ez megkönnyíti a közös munkát is. „Katával fél szavakból is megértjük egymást, azonos a gondolkodásunk, az eddigi sajtóvisszajelzések alapján »lehet« velünk dolgozni” – fogalmazott.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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