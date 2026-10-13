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Kaprinyák Tibor után újabb tiszás politikus vadászatai miatt áll a bál Magyar Péteréknél

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Újabb vadászó politikus borzolja a kedélyeket a Tisza Párt környékén. Kaprinyák Tibor afrikai vadászatai után ezúttal Kürtös László honvédelmi államtitkár került az állatvédők célkeresztjébe, aki korábban maga is részletesen beszámolt vadászkalandjairól. A tiszás szimpatizánsok egy része felháborodott, egyikük pedig már azt is közölte: soha többé nem szavaz a pártra. Miközben a politikusok számára a vadászat természetes hobbi, saját támogatóik közül többen ezt elfogadhatatlannak tartják.

Kárpáti András
2026. 10. 13. 9:32

„Nagytestű szuka borzot ejtettem el”

A honvédelmi államtitkár finoman szólva nem is próbálta leplezni vadászszenvedélyét. A vadászattal foglalkozó Agro Jager News oldalán 2023. október 25-én Péntek 13. címmel jelent meg saját élménybeszámolója egy bogács-szomolyai portyáról.

Kürtös leírta, hogy egy régi vadászbarátjával indult útnak, és eredetileg vaddisznókra vártak. A leseken elhelyezkedve azonban más vadak is feltűntek. A politikus beszámolója szerint egy sakált mintegy negyvenméteres távolságból vett célba, miután hanggal megállította az állatot.

A sikeres lövést követően visszaült a lesre, ahonnan hamarosan egy rókát és egy borzot pillantott meg. Kürtös ekkor már annak lehetőségét mérlegelte, hogy egyetlen este három ragadozót is elejthet. „Meglehet a dúvad tripla – gondoltam” – idézte fel a vadász.

Kürtös László, a Tisza honvédelmi államtitkára a képen látható róka elejtésével is eldicsekedett. Forrás: Agrojager News
Kürtös László, a Tisza honvédelmi államtitkára a képen látható róka elejtésével is eldicsekedett. Forrás: Agrojager News

Végül a termetes nőstényborzot is elejtette. Beszámolójában külön kitért arra, hogy a használt fegyver kaliberétől ilyen eredményt várt. Később egy második sakálra is lövést adott le, azt azonban elhibázta.

A vadászat végén Kürtös az elejtett állatok trófeáiról is elsztorizgatott: 

elégedetten számolt be arról, hogy a sakál aranyérmes, a borz pedig ezüstérmes minősítést kapott. Azt is megemlítette, hogy korábban Angliában már ejtett el borzot, a mostani már a második ilyen zsákmánya volt.

A beszámoló alapján tehát Kürtös számára a vadászat nem alkalmi elfoglaltság, hanem régebb óta űzött szenvedély. A történet különös pikantériáját az adja, hogy ami a vadászati szaklap olvasói számára természetes élménybeszámoló, az a Tisza állatvédő szimpatizánsainak egy részénél felháborodást vált ki.

Kaprinyák, Gajdos és az oroszlánok

A mostani ügy előzménye Kaprinyák Tibor tiszás honatya vadászatainak a nyilvánosságra kerülése volt. A politikusról olyan felvételek jelentek meg, amelyeken afrikai vadászatok során elejtett állatokkal, köztük oroszlánokkal pózolt.

A felháborodást fokozta, hogy Kaprinyák éppen annak az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának az alelnöke, amelynek feladatkörei közé az állatvédelem is tartozik. Az ügy különös aktualitást kapott az állatok október 4-i világnapján, amikor a politikus vadászfotói miatt Gajdos László minisztert is számon kérték a közösségi médiában. Az állatvédők közül többen követelték, hogy távolítsák el az állatvédelemmel kapcsolatos parlamenti pozíciójából.

Az ügyben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is kénytelen volt megszólalni. A tárcavezető azt írta, több ezer megkeresést kapott a képviselő vadászatainak fotói miatt. Hangsúlyozta, hogy személyesen elítéli az állatokkal szembeni erőszakot, és ő maga egyetlen állat életét sem tudná elvenni, ugyanakkor igyekezett elhatárolni minisztériumát Kaprinyáktól. Közölte, hogy a képviselő nem tölt be tisztséget a tárcánál, és feladatot sem lát el ott. Arra is hivatkozott, hogy a parlamenti bizottságok tagjait a frakciók jelölik, így miniszterként nincs ráhatása arra, kik kerülnek a testületekbe.

A miniszter szerint a vadászatot eleve azért hagyták ki tárcája feladatköréből, mert az állatjóléti törekvésekkel nem tartja összeegyeztethetőnek. Kaprinyákkal való kapcsolatáról pedig azt írta, hogy a vadászat kérdésében nem próbálták meggyőzni egymást.

A vita végül Magyar Péterig is eljutott. A miniszterelnök bejelentette, kezdeményezi, hogy a Tisza frakciója és elnöksége tárgyalja meg Kaprinyák ügyét, és tisztázzák, milyen magatartást tartanak elfogadhatónak a politikai közösségükben. A Tisza-frakció október 12-én etikai bizottság elé utalta Kaprinyák Tibor ügyét, a képviselő pedig a vizsgálat lezárultáig nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.

Most tehát Kürtös László vadászatai miatt ismét ugyanaz a kérdés került előtérbe. A jelek szerint a Tiszán belül egyelőre nincs egyetértés arról, hogy a vadászat egyszerűen törvényes szabadidős tevékenység, vagy olyan elfoglaltság, amely politikai következményekkel is járhat.

Az ügy mindenesetre szokatlan helyzetet teremtett: miközben az egyik tiszás politikus büszkén számol be vadászélményeiről, párttársai és szimpatizánsai közül többen éppen az ilyen történetek miatt háborognak. A vita így lassan már nem is a vadászatról, hanem arról szól, hogy a Tisza-tábor meddig tartható egyben. 

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