Kaprinyák Tibor után újabb tiszás politikus vadászatai miatt áll a bál Magyar Péteréknél

„Nagytestű szuka borzot ejtettem el”

A honvédelmi államtitkár finoman szólva nem is próbálta leplezni vadászszenvedélyét. A vadászattal foglalkozó Agro Jager News oldalán 2023. október 25-én Péntek 13. címmel jelent meg saját élménybeszámolója egy bogács-szomolyai portyáról.

Kürtös leírta, hogy egy régi vadászbarátjával indult útnak, és eredetileg vaddisznókra vártak. A leseken elhelyezkedve azonban más vadak is feltűntek. A politikus beszámolója szerint egy sakált mintegy negyvenméteres távolságból vett célba, miután hanggal megállította az állatot.

A sikeres lövést követően visszaült a lesre, ahonnan hamarosan egy rókát és egy borzot pillantott meg. Kürtös ekkor már annak lehetőségét mérlegelte, hogy egyetlen este három ragadozót is elejthet. „Meglehet a dúvad tripla – gondoltam” – idézte fel a vadász.

Kürtös László, a Tisza honvédelmi államtitkára a képen látható róka elejtésével is eldicsekedett. Forrás: Agrojager News

Végül a termetes nőstényborzot is elejtette. Beszámolójában külön kitért arra, hogy a használt fegyver kaliberétől ilyen eredményt várt. Később egy második sakálra is lövést adott le, azt azonban elhibázta.

A vadászat végén Kürtös az elejtett állatok trófeáiról is elsztorizgatott:

elégedetten számolt be arról, hogy a sakál aranyérmes, a borz pedig ezüstérmes minősítést kapott. Azt is megemlítette, hogy korábban Angliában már ejtett el borzot, a mostani már a második ilyen zsákmánya volt.

A beszámoló alapján tehát Kürtös számára a vadászat nem alkalmi elfoglaltság, hanem régebb óta űzött szenvedély. A történet különös pikantériáját az adja, hogy ami a vadászati szaklap olvasói számára természetes élménybeszámoló, az a Tisza állatvédő szimpatizánsainak egy részénél felháborodást vált ki.

Kaprinyák, Gajdos és az oroszlánok

A mostani ügy előzménye Kaprinyák Tibor tiszás honatya vadászatainak a nyilvánosságra kerülése volt. A politikusról olyan felvételek jelentek meg, amelyeken afrikai vadászatok során elejtett állatokkal, köztük oroszlánokkal pózolt.