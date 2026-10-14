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Lakiteleken tanácskozik a Fidesz–KDNP

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Kihelyezett frakcióülést tart csütörtökön és pénteken Lakiteleken a Fidesz–KDNP – közölte a Fidesz-frakció. A tanácskozáson a frakciószövetség értékeli a párt szerint Magyarországot érintő politikai és gazdasági folyamatokat, valamint a nemzeti oldal előtt álló feladatokat.

Gábor Márton
Forrás: MTI2026. 10. 14. 11:10
Fotó: Hatlaczki Balazs

Borítókép: Bóka János, a Fidesz, frakcióvezetője (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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Bayer Zsolt: SENKI NE MERJE SZÉGYELLNI, HOGY VADÁSZIK! (2.)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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