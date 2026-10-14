Borítókép: Bóka János, a Fidesz, frakcióvezetője (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Lakiteleken tanácskozik a Fidesz–KDNP
Kihelyezett frakcióülést tart csütörtökön és pénteken Lakiteleken a Fidesz–KDNP – közölte a Fidesz-frakció. A tanácskozáson a frakciószövetség értékeli a párt szerint Magyarországot érintő politikai és gazdasági folyamatokat, valamint a nemzeti oldal előtt álló feladatokat.
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