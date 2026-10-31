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Régi munkatársak, új állami pozíciók – Lannert Judit férjének üzleti érdekeltségéhez is vezetnek a szálak

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Úgy tűnik, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek nem kellett messzire mennie, amikor új vezetőket keresett az oktatásirányításba. Az Ellenpólus hívta fel a figyelmet arra, hogy a tárcavezető korábbi munkahelyéről, a T-Tudok kutatóintézetből két szakember is fontos állami pozícióba került. Az egyikük a minisztérium társadalmi párbeszédért és részvételért felelős főosztályát vezeti, a másik pedig a Klebelsberg Központ élén dolgozik. A történet külön érdekessége, hogy a kutatóintézet vezetésében Lannert férje, László Géza Béla is szerepet vállal. A Tisza-kormány szakmai megújulást hirdetett az oktatásirányításban, a személyi döntések alapján azonban egyelőre a miniszter régi kapcsolatrendszere is hangsúlyos szerephez jut.

Kárpáti András
2026. 10. 31. 15:50
Régi munkatársak, új állami pozíciók – Lannert Judit férjének üzleti érdekeltségéhez is vezetnek a szálak
Lannert Judit oktatási miniszter két korábbi munkatársa is vezető állami tisztségbe került. A személyi döntések hátteréről lapunk kérdésekkel fordult a tárcához. Fotó: Hatlaczki Balázs

 

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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