Régi munkatársak, új állami pozíciók – Lannert Judit férjének üzleti érdekeltségéhez is vezetnek a szálak
Úgy tűnik, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek nem kellett messzire mennie, amikor új vezetőket keresett az oktatásirányításba. Az Ellenpólus hívta fel a figyelmet arra, hogy a tárcavezető korábbi munkahelyéről, a T-Tudok kutatóintézetből két szakember is fontos állami pozícióba került. Az egyikük a minisztérium társadalmi párbeszédért és részvételért felelős főosztályát vezeti, a másik pedig a Klebelsberg Központ élén dolgozik. A történet külön érdekessége, hogy a kutatóintézet vezetésében Lannert férje, László Géza Béla is szerepet vállal. A Tisza-kormány szakmai megújulást hirdetett az oktatásirányításban, a személyi döntések alapján azonban egyelőre a miniszter régi kapcsolatrendszere is hangsúlyos szerephez jut.
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