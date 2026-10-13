Lemondott a Tisza-kormány energetikai államtitkára

A portálon azt írják, hogy Tótth Andrásnak nagy tervei voltak a szektor irányítójaként. Az államtitkár korábban arról beszélt, hogy még az év végéig elkészülhet az új magyar energiastratégia keretrendszere. Az Egyensúly Intézet Budapest Energy and Security Talks konferenciáján az energetikai államtitkár azt mondta, a kormány az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra építené az ország hosszú távú energiaellátását, miközben csökkentené az importfüggőséget. Ehhez az energiatárolás fejlesztésére, a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és az energiahatékonyság javítására is szükség van.