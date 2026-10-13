A portálon azt írják, hogy Tótth Andrásnak nagy tervei voltak a szektor irányítójaként. Az államtitkár korábban arról beszélt, hogy még az év végéig elkészülhet az új magyar energiastratégia keretrendszere. Az Egyensúly Intézet Budapest Energy and Security Talks konferenciáján az energetikai államtitkár azt mondta, a kormány az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra építené az ország hosszú távú energiaellátását, miközben csökkentené az importfüggőséget. Ehhez az energiatárolás fejlesztésére, a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és az energiahatékonyság javítására is szükség van.
Lemondott a Tisza-kormány energetikai államtitkára
Energiaválság közepén, a tél küszöbén távozik az energetikai államtitkár Magyar Péter kormányából. Deák Dániel szerint Kapitány István miniszter és Magyar Péter konfliktusa állhat a háttérben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en