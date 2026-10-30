„Magyar Péter már lemondott Lannert Juditról” – Rétvári Bence szerint a miniszter botrányai miatt az iskolások is pórul járhatnak

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Magyar Péter már leírhatta magában Lannert Juditot, és a sorozatos botrányai miatt nem kíván jelentős többletforrásokat biztosítani az oktatási miniszternek – jelentette ki legújabb Facebook-videójában Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője szerint erre utal, hogy a Tisza-kormány mindössze tízmilliárd forintos iskolafejlesztési programot jelentett be, miközben az előző kormány utolsó nyolc évében 1400 milliárd forintból valósultak meg hasonló beruházások. Rétvári úgy látja, Lannert személye mára az oktatási fejlesztések akadályává vált.

Kárpáti András
2026. 10. 30. 15:40
„Magyar Péter már lemondott Lannert Juditról” – Rétvári Bence szerint a miniszter botrányai miatt az iskolások is pórul járhatnak
Lannert Judit oktatási miniszter tízmilliárd forintos iskolafejlesztési programját élesen bírálta Rétvári Bence. Fotó: Máté Krisztián
lannert juditrétvári benceMagyar PéterSzóljon hozzá!

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