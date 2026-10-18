Magyar Péternek nem kellett sok, máris börtönnel fenyegeti Orbán Viktort
Akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményt emlegetett Magyar Péter Orbán Viktor lakiteleki felszólalása kapcsán. A miniszterelnök egy videórészletet tett közzé a volt kormányfő és Futó Boglárka újságíró lakitelki beszélgetéséből, amelyhez az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról szóló büntetőjogi rendelkezéseket mellékelte.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en