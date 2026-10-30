Nemzeti Sport: megszólalt a közmédia, hamarosan eldől a napilap jövője

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„Magyar Péter már lemondott Lannert Juditról” – Rétvári Bence szerint a miniszter botrányai miatt az iskolások is pórul járhatnak
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