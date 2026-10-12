Schmidt Mária: Bájgúnárokkal és kommentekkel nem lehet országot vezetni
Napi Mari néven indít közéleti rovatot Schmidt Mária történész. Mint írta, a Terror Háza Múzeum éléről való menesztésével nem tudták elhallgattatni.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rejtélyes ukrán titkosszolgálati szállítmány miatt áll a bál Ausztriában
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en