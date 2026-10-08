Ez nem lesz sikersztori: a kutyát se érdekli a Szent István vidékfejlesztési program

Kiakadtak a kommentelők

A kormány Facebook-oldalán közzétett három bejegyzés alatt több hozzászóló is élesen bírálta a programot. Többen azt kifogásolták, hogy a kabinet az önkormányzatok mellett egy új, különálló döntési rendszert hoz létre. Egyikük azt írta: „talán a választott önkormányzatokkal kéne egyeztetni, kormány, nem a saját embereitekkel.”

Más a tíz településből álló mikrotérségi rendszer miatt aggódott. Szerinte ezzel éppen egymással állíthatják szembe a településeket, hiszen mindenki a saját falujának érdekeit próbálhatja majd érvényesíteni. A 16 évesek szavazati lehetőségét is kifogásolta, mondván, hogy szerintük befolyásolható fiatalok dönthetnek majd arról, milyen fejlesztések valósuljanak meg.

Volt olyan hozzászóló is, aki még keményebben fogalmazott, és azt írta: „Remélem az önkormányzatok kiirtására nem jelentkezik senki!” Szerinte nincs szükség külön testületre, hiszen a települések vezetésével is meg lehetne állapodni a fejlesztésekről. Egy másik kommentelő pedig azt vetette fel, hogy az új testületekkel akár az önkormányzatokat is meg lehetne kerülni olyan ügyekben, amelyekben a település vezetése nem ért egyet a kormány elképzeléseivel.

„Senki nem jelentkezett”

A határidő meghosszabbítása többekben azt a benyomást keltette, hogy nem sikerült elegendő jelentkezőt találni. „Senki nem jelentkezett ezért hosszabbították meg” – írta az egyik hozzászóló, aki a kormányt azzal is támadta, hogy szerinte a program kommunikációja más, szerinte fontosabb gazdasági és társadalmi problémákról tereli el a figyelmet.