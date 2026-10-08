Ez nem lesz sikersztori: a kutyát se érdekli a Szent István vidékfejlesztési program

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„Senki nem jelentkezett, ezért hosszabbították meg” – utalt rá több kommentelő a kormány Szent István Vidékfejlesztési Programjáról szóló bejegyzései alatt, miután a kabinet ismét kitolta a program fejlesztési testületeibe való jelentkezés határidejét. A kormány az elmúlt 24 órában három alkalommal is népszerűsítette a kezdeményezést, arról azonban továbbra sem közölt adatot, hogy hányan jelentkeztek eddig testületekbe.

Pámer Dávid
2026. 10. 08. 5:52
Fotó: Németh András Péter

Kiakadtak a kommentelők

A kormány Facebook-oldalán közzétett három bejegyzés alatt több hozzászóló is élesen bírálta a programot. Többen azt kifogásolták, hogy a kabinet az önkormányzatok mellett egy új, különálló döntési rendszert hoz létre. Egyikük azt írta: „talán a választott önkormányzatokkal kéne egyeztetni, kormány, nem a saját embereitekkel.”

 

Más a tíz településből álló mikrotérségi rendszer miatt aggódott. Szerinte ezzel éppen egymással állíthatják szembe a településeket, hiszen mindenki a saját falujának érdekeit próbálhatja majd érvényesíteni. A 16 évesek szavazati lehetőségét is kifogásolta, mondván, hogy szerintük befolyásolható fiatalok dönthetnek majd arról, milyen fejlesztések valósuljanak meg. 

 

 
 

Volt olyan hozzászóló is, aki még keményebben fogalmazott, és azt írta: „Remélem az önkormányzatok kiirtására nem jelentkezik senki!” Szerinte nincs szükség külön testületre, hiszen a települések vezetésével is meg lehetne állapodni a fejlesztésekről. Egy másik kommentelő pedig azt vetette fel, hogy az új testületekkel akár az önkormányzatokat is meg lehetne kerülni olyan ügyekben, amelyekben a település vezetése nem ért egyet a kormány elképzeléseivel.

„Senki nem jelentkezett” 

A határidő meghosszabbítása többekben azt a benyomást keltette, hogy nem sikerült elegendő jelentkezőt találni. „Senki nem jelentkezett ezért hosszabbították meg” – írta az egyik hozzászóló, aki a kormányt azzal is támadta, hogy szerinte a program kommunikációja más, szerinte fontosabb gazdasági és társadalmi problémákról tereli el a figyelmet. 

 

A hozzászólások között a program elnevezését is támadták. Egy kommentelő felvetette, hogy „Szent István” név maradhatott, a vármegyéket meg eltörölték míg mások egyszerűen „tsz-propagandának” és „szánalomnak” nevezték a kezdeményezést.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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