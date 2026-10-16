A Wizz Air vezére odaszúrt Vitézy Dávidnak: „Majd megadjuk a miniszter úr telefonszámát az utasoknak”

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Nem rejtette véka alá véleményét Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a ferihegyi éjszakai repülések szigorításával kapcsolatban. A légitársaság vezetője szerint hiába igyekeznek elkerülni a késő esti érkezéseket, a járatok csúszása miatt ez nem mindig lehetséges. Ha pedig a korlátozások miatt egy gép nem szállhat le Budapesten, az utasok járhatnak rosszul. Váradi a Vitézy Dávid vezette tárcának is odaszúrt: ilyen esetben akár a miniszter telefonszámát is megadhatják az elégedetlen utasoknak.

Kárpáti András
2026. 10. 16. 16:54
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója nehézd időszakra számít. Fotó: Fotó: Illyés Tibor / MTI

A társaság ugyanakkor kedvezőbb helyzetben várja a telet számos versenytársánál. A következő hat hónap üzemanyag-szükségletének 82 százalékát már előre, kedvező áron biztosította, flottájának háromnegyedét pedig az előző generációnál 18–20 százalékkal takarékosabb Airbus A321neo repülőgépek alkotják. A vállalat emellett 2,2 milliárd eurós likviditási tartalékkal rendelkezik.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a Wizz Air utasai elkerülhetik a drágulást. Váradi szerint az üzemanyag a légitársaság teljes költségének 30–35 százalékát teszi ki, az emelkedő kiadások pedig várhatóan a repülőjegyek árában is megjelennek.

Rekordforgalom Magyarországon

A nehézségek ellenére a Wizz Air továbbra is jelentős növekedéssel számol. A társaság a június és augusztus közötti időszakban 23,8 millió utast szállított, 27 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Magyarországon még ennél is nagyobb, 30 százalékos volt a növekedés, a nyári utasszám elérte a 2,6 milliót.

A légitársaság szeptemberben 38 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett Magyarországon, budapesti bázisáról 88 útvonalon, 36 országba közlekedik. A téli menetrendben új célállomásokkal is bővül a kínálat: október 25-től Oslo, két nappal később pedig az egyiptomi Marsa Alam válik elérhetővé.

Váradi szerint a társaság az idén világszerte mintegy 80 millió utast szállíthat, 2030-ra pedig már 127 millióval számolnak. A vezérigazgató ugyanakkor elismerte, hogy a 2026–2027-es üzleti év pénzügyi szempontból a vállalat egyik legnehezebb időszaka lehet.

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