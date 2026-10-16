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Magyar Péter meghívta Zelenszkijt az október 23-i budapesti megemlékezésre

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Magyar Péter meghívta Zelenszkijt az október 23-i budapesti megemlékezésre

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Meghívást kapott az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójának budapesti megemlékezésére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, részvétele azonban még nem biztos. Macron mellett ő lehet a másik hivatlaban lévő elnök, aki részt vesz az ünnepségen.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 16. 9:20
Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT Forrás: POOL

Ukránok is részt vettek a forradalom leverésében

A látogatásnak különös élt ad, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leverésében ukrán nemzetiségű katonák is részt vettek a szovjet hadsereg kötelékében – emlékeztetett Deák Dániel Facebook-posztjában. A Magyarországon bevetett szovjet alakulatok jelentős része a mai Ukrajna területéről, elsősorban a Kárpáti Katonai Körzetből érkezett. A beavatkozást Moszkva rendelte el, a katonák pedig egy soknemzetiségű hadseregben szolgáltak – idézte fel.

– A történelmi párhuzam mindenesetre figyelemre méltó: hetven évvel a magyar szabadságharc szovjet leverése után éppen az ukrán államfő kaphat fontos szerepet a budapesti megemlékezésen – írta Deák Dániel.

A november 4-én megindított szovjet katonai támadásban közel 60 ezer katona vett részt. A történészi kutatások szerint a szovjet csapatok jelentős része (körülbelül húsz százaléka) a mai Ukrajna területéről, elsősorban a Kárpáti Katonai Körzetből érkezett Magyarországra.

Macron és uniós vezetők is meghívást kaptak

Az 1956-os forradalom kitörésének hetvenedik évfordulójára rendezett budapesti megemlékezésre más európai vezetőket is várnak. Magyar Péter tájékoztatása alapján Emmanuel Macron francia elnök már megerősítette részvételét. António Costa, az Európai Tanács elöljárója szóvivőjének közlése alapján várhatóan szintén jelen lesz. Meghívást kapott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is, részvételük azonban egyelőre nem mondták biztosra. 

Macron mellett így Zelenszkij lehet a második hivatalban lévő elnök, aki részt vesz a megemlékezésen. Megjegyezendő, hogy Macron már nem indulhat újra, jövő tavasszal véget ér elnöki pályafutása, Zelenszkij elnöki mandátuma pedig már lejárt, de a háború miatt nem tartottak elnökválasztást Ukrajnában 2019 óta. 

volodimir zelenszkijoktóber 23.Magyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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