A Magyar Péterrel propagandainterjút készítő Szily Nóra kapott új műsort a közmédiában
Új műsorban kap szerepet a Duna Televízión Szily Nóra, aki tavaly karácsonykor Magyar Péterrel készített nagy visszhangot kiváltó, kritikátlan propagandainterjút. A botrányos interjút Varga Judit, Magyar volt felesége úgy kommentálta: „hányinger”.
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