Súlyos aszálykárok után változhat a mezőgazdasági kárenyhítés rendszere, de egy nemzetközi szerződésről is vitáznak ma a parlamentben

A törvényjavaslat indoklása szerint az idei kárenyhítési évben összesen 1,62 millió hektárra érkezett kárbejelentés. Ebből 1,5 millió hektárt érintett az aszály, míg 65,2 ezer hektáron tavaszi fagykárt jelentettek a termelők. Az adatok jelentősen meghaladják az előző években regisztrált kárbejelentések mértékét, ami jól mutatja az idei időjárási szélsőségek mezőgazdaságra gyakorolt hatását.