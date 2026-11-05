A törvényjavaslat indoklása szerint az idei kárenyhítési évben összesen 1,62 millió hektárra érkezett kárbejelentés. Ebből 1,5 millió hektárt érintett az aszály, míg 65,2 ezer hektáron tavaszi fagykárt jelentettek a termelők. Az adatok jelentősen meghaladják az előző években regisztrált kárbejelentések mértékét, ami jól mutatja az idei időjárási szélsőségek mezőgazdaságra gyakorolt hatását.
Súlyos aszálykárok után változhat a mezőgazdasági kárenyhítés rendszere, de egy nemzetközi szerződésről is vitáznak ma a parlamentben
Egy több mint ezeroldalas nemzetközi szerződésről, az agrárkamara működésének átalakításáról, valamint a mezőgazdasági károk utáni előlegfizetés lehetőségéről is vitáznak a képviselők az Országgyűlés csütörtöki ülésén. Az idei kárenyhítési évben már 1,62 millió hektárra érkezett kárbejelentés, amelyek túlnyomó többsége aszálykárhoz kapcsolódik.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kállai Márton)
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