A főváros a kerületekre mutogat, továbbra sem világos, mi lesz a parkolóautomatákból váltott jegyekkel

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Nem adott érdemi választ a főváros arra, hogy érvényesnek számítanak-e a még működő parkolóautomatákból megváltott jegyek. A Városkommunikációs Iroda a kerületi önkormányzatokhoz irányította a Magyar Nemzetet, miközben Budapesten egyre nagyobb a bizonytalanság a parkolási rendszer átalakítása körül.

Gábor Márton
2026. 11. 05. 6:38
A főváros a kerületekre mutogat, továbbra sem világos, mi lesz a parkolóautomatákból váltott jegyekkel
Fotó: Kallus György

Erzsébetvárosban szintén nem kezdték meg az automaták leszerelését. A VII. kerületi önkormányzat az alapvető jogok biztosának az Alkotmánybírósághoz fordulása miatt egyelőre kivár, és megvárná a testület állásfoglalását.

Az autósok maradnak bizonytalanságban

A kerületek eltérő gyakorlata mellett különösen fontos lenne tisztázni, hogy milyen jogok illetik meg azokat az autósokat, akik egy még működő, jegyet kiadó automatánál fizetik ki a parkolási díjat. A főváros válasza erre nem tért ki, így továbbra sem világos, hogy egy ilyen jegy birtokában elkerülhető-e a pótdíjazás, illetve kihez fordulhatnak az autósok, ha a megváltott jegyük ellenére büntetést kapnak.

Miközben a parkolási rendszer átalakítását eredetileg egységes fővárosi intézkedésként hirdették meg, a mindennapi gyakorlatban a járművezetőknek már kerületenként kell tájékozódniuk a fizetési lehetőségekről és az automaták használatáról. A főváros legutóbbi válasza alapján pedig a rendszer működésével kapcsolatos kérdésekben sem számíthatnak egyértelmű tájékoztatásra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fotó: Kallus György/Világgazdaság)

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