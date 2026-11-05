A főváros a kerületekre mutogat, továbbra sem világos, mi lesz a parkolóautomatákból váltott jegyekkel

Erzsébetvárosban szintén nem kezdték meg az automaták leszerelését. A VII. kerületi önkormányzat az alapvető jogok biztosának az Alkotmánybírósághoz fordulása miatt egyelőre kivár, és megvárná a testület állásfoglalását.

Az autósok maradnak bizonytalanságban

A kerületek eltérő gyakorlata mellett különösen fontos lenne tisztázni, hogy milyen jogok illetik meg azokat az autósokat, akik egy még működő, jegyet kiadó automatánál fizetik ki a parkolási díjat. A főváros válasza erre nem tért ki, így továbbra sem világos, hogy egy ilyen jegy birtokában elkerülhető-e a pótdíjazás, illetve kihez fordulhatnak az autósok, ha a megváltott jegyük ellenére büntetést kapnak.

Miközben a parkolási rendszer átalakítását eredetileg egységes fővárosi intézkedésként hirdették meg, a mindennapi gyakorlatban a járművezetőknek már kerületenként kell tájékozódniuk a fizetési lehetőségekről és az automaták használatáról. A főváros legutóbbi válasza alapján pedig a rendszer működésével kapcsolatos kérdésekben sem számíthatnak egyértelmű tájékoztatásra.