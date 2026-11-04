Teljes káosz a budapesti parkolásban

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Júliusban még arról szóltak a hírek, hogy eltűnik a több mint háromezer parkolóautomata Budapestről, és a fővárosban kizárólag digitális módon lehet majd parkolási díjat fizetni. Négy hónappal később azonban egészen más kép rajzolódik ki: miközben egyes kerületekben már valamennyi automatát leszerelték, máshol még működnek a készülékek, Újbudán pedig egyelőre kifejezetten ragaszkodnak a készpénzes fizetéshez. Erzsébetváros az Alkotmánybíróság döntésére vár, Józsefvárosban pedig csak januártól kapcsolják le az automatákat. A fővárosi szabályozás nyomán így gyakorlatilag többféle parkolási rendszer alakult ki Budapesten.

Gábor Márton
2026. 11. 04. 12:43
Teljes káosz a budapesti parkolásban
Dízelek, támogatások. Vajon minden ötezer forint jó helyre megy? Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap

A XII. kerületben október 1-jével helyezték üzemen kívül az összes jegykiadó automatát, a fizikai leszerelés azonban még hónapokig eltarthat. A tervek szerint a berendezések eltávolítása 2027 tavaszán fejeződik be. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a közterületen még látható automatákon keresztül már nem lehet parkolójegyet váltani, a díjfizetésre kizárólag mobilalkalmazással vagy SMS-ben van lehetőség.

Józsefvárosban még ennél is tovább maradnak a készülékek: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. csak 2027. január 1-jével kapcsolja le a parkolóautomatákat. Ettől az időponttól kezdve a kerületben már nem lehet készpénzzel parkolási díjat fizetni. A berendezések fizikai leszereléséről a 2027-es költségvetés elfogadását követően adnak tájékoztatást.

Újbudán nem akarnak lemondani a készpénzről

A XI. kerületben egészen más álláspontot képviselnek. Újbuda önkormányzata továbbra is indokoltnak tartja a készpénzes parkolás lehetőségének fenntartását, mivel szerintük a lakosság és a kerületbe érkezők részéről változatlanul jelentős igény mutatkozik erre a fizetési módra.

A kerület tájékoztatása szerint havonta 11–12 millió forint bevétel származik az automatákon keresztül történő parkolásból. A Szent Imre Kórház környékén található berendezéseknél például októberben több mint ezer tranzakciót regisztráltak. Az önkormányzat állítása szerint az automatákból származó bevétel jelentősen meghaladja az üzemeltetés költségeit, 

így fenntartásuk gazdaságilag is indokolt.

Újbuda egyelőre tehát nem kívánja megszüntetni a készpénzes fizetést, hosszabb távon azonban fokozatosan, a lakossági igényekhez igazodva vezetné ki ezt a lehetőséget.

Erzsébetvárosban szintén nem kezdődött meg az automaták leszerelése, ám a VII. kerületi önkormányzat más okból döntött a kivárás mellett. Az alapvető jogok biztosa ugyanis az Alkotmánybírósághoz fordult a budapesti parkolóautomaták leszerelésével és a készpénzes fizetés megszüntetésével kapcsolatban. A kerület szerint indokolt megvárni a testület állásfoglalását.

Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy az automaták eltávolítása több millió forintos kiadást jelentene, ráadásul hosszadalmas folyamat. Álláspontjuk szerint felelős gazdálkodás mellett nem indokolt jelentős közpénzt fordítani egy olyan intézkedés végrehajtására, amelynek jogi háttere jelenleg még nem tisztázott.

Többféle Budapest alakult ki a parkolásban

A kerületi válaszok alapján világosan látszik, hogy a júliusban meghirdetett egységes átállásból egyelőre korántsem egységes rendszer lett.

Van, ahol már hónapokkal ezelőtt eltűntek az automaták, máshol még javában zajlik a leszerelés, egyes önkormányzatok pedig a jogi bizonytalanságra vagy a lakossági igényekre hivatkozva továbbra is fenntartanák a készpénzes fizetés lehetőségét. 

Mindez különösen annak fényében ellentmondásos, hogy a fővárosi döntés eredeti indoklása szerint a hagyományos automatás rendszer fenntartása nem gazdaságos, ezért annak kivezetése elkerülhetetlen. A gyakorlatban azonban a kerületek eltérő módon értelmezik és hajtják végre az átállást, miközben Újbuda adatai éppen azt mutatják, hogy a készpénzes fizetésnek továbbra is jelentős forgalma és bevétele lehet.

A budapesti autósoknak így nem elegendő azt tudniuk, hogy július 1-jétől megváltozott a parkolási rendszer: kerületenként kell tájékozódniuk arról is, hogy működik-e még automata, lehet-e készpénzzel fizetni, és milyen alternatívát kínál az adott önkormányzat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap)

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