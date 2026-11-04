Teljes káosz a budapesti parkolásban

A XII. kerületben október 1-jével helyezték üzemen kívül az összes jegykiadó automatát, a fizikai leszerelés azonban még hónapokig eltarthat. A tervek szerint a berendezések eltávolítása 2027 tavaszán fejeződik be. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a közterületen még látható automatákon keresztül már nem lehet parkolójegyet váltani, a díjfizetésre kizárólag mobilalkalmazással vagy SMS-ben van lehetőség.

Józsefvárosban még ennél is tovább maradnak a készülékek: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. csak 2027. január 1-jével kapcsolja le a parkolóautomatákat. Ettől az időponttól kezdve a kerületben már nem lehet készpénzzel parkolási díjat fizetni. A berendezések fizikai leszereléséről a 2027-es költségvetés elfogadását követően adnak tájékoztatást.

Újbudán nem akarnak lemondani a készpénzről

A XI. kerületben egészen más álláspontot képviselnek. Újbuda önkormányzata továbbra is indokoltnak tartja a készpénzes parkolás lehetőségének fenntartását, mivel szerintük a lakosság és a kerületbe érkezők részéről változatlanul jelentős igény mutatkozik erre a fizetési módra.

A kerület tájékoztatása szerint havonta 11–12 millió forint bevétel származik az automatákon keresztül történő parkolásból. A Szent Imre Kórház környékén található berendezéseknél például októberben több mint ezer tranzakciót regisztráltak. Az önkormányzat állítása szerint az automatákból származó bevétel jelentősen meghaladja az üzemeltetés költségeit,

így fenntartásuk gazdaságilag is indokolt.

Újbuda egyelőre tehát nem kívánja megszüntetni a készpénzes fizetést, hosszabb távon azonban fokozatosan, a lakossági igényekhez igazodva vezetné ki ezt a lehetőséget.