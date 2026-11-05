Baka András az utolsó pillanatig kitartott: elhallgatott részletek az államfő pártállami múltjából

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A nyilvánosság előtt eddig ismeretlen és meghökkentő részletek tárulnak elénk a rendszerváltást megelőző időszak sajtóbeszámolóiból a köztársasági elnök akkori munkásságáról. Baka András 1986-ban részt vett egy mai értékén több tízmillió forintos kutatási keretből gazdálkodó csapat munkájában, amely a kor „szocialista társadalmát” vizsgálta. A Sándor-palota mostani lakója 1988-ban a fehérterrorral fenyegető kommunista pártfőtitkárral, Grósz Károllyal közös tanácskozáson szólalt fel, és a „szakszervezeti mozgalom” számára követelt frakciót az utolsó pártállami parlamentben. Újabb két év elteltével, a rendszerváltó választások előtt az utolsó kommunista kormány támogatása mellett érvelt a parlamentben.

Kis Ferenc
2026. 11. 05. 14:15
Baka András az utolsó pillanatig kitartott: elhallgatott részletek az államfő pártállami múltjából
Baka András pártállami múltjáról újabb részletek kerültek elő. Fotó: Ladóczki Balázs Fotó: Ladóczki Balázs

Baka 1990. február közepén is felszólalt egy érdekvédelmi tanácskozáson a parlamentben. A Népszava 1990. február 20-ai számának beszámolója alapján 

az utolsó pártállami kormány támogatásáról beszélt, mindössze néhány héttel a kommunista diktatúrát végérvényesen lezáró első szabad országgyűlési választások előtt. 

„Az Értelmiségi Szakszervezetek Tömörülése nevében Baka András ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy a kormány támogatást érdemel, legalábbis annyiban, hogy nem szabad szítani a hangulatot. Annak ellenére sem, hogy látható: a kormányzatnak nincs eszköz a kezében arra, hogy a szociális feszültségeket csökkentse. Szólt a tágabb értelemben vett államapparátus elbizonytalanodásáról. Úgy vélte, hogy a rendőrség, a bíróság és egyéb szakapparátus tagjait, illetve a tanácsok szakértőit meg kell nyugtatni, és meg kell védeni az őket ért támadásoktól. Az érintettek elbizonytalanodása ugyanis súlyos károkat okozhat a békés átmenet során.”

Nemrég a Válasz Online a következőket írta Baka kapcsán egy, az államfő pályáját méltató portréban. „Baka tehát kemény ellenpontnak bizonyult, s ezen senki nem is lepődhetett meg, aki ismerte a rendszerváltásban betöltött szerepét. A karakterétől mi sem esik távolabb, mint a szakszervezetis figurája, 1988-ban mégis a független szakszervezeti mozgalom egyik megteremtőjeként iratkozott be a közéletbe. Nem a szakszervezeti vonal itt a lényeg, hanem a Kádár-rendszer után az értelmiség visszaemelése az őt megillető helyre. Ez volt a szerepköre a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének elnökeként (TUDOSZ), 1989–90-ben pedig az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) vezetőjeként.” 

A most megismert történelmi tények alapján azonban kijelenthetjük, hogy itt az ideje átértékelni Baka András „független szakszervezetis”, „rendszerváltó” imázsát.

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