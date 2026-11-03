Folytatódik a tisztogatás: már az iparkamara ingatlanvásárlásai miatt is nyomozhatnak
Újabb szervezet került a hatóságok látókörébe: ezúttal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ingatlanvásárlása miatt indult rendőrségi nyomozás. Az eljárás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kamara ellenőrző bizottsága korábban egyhangúlag szabályosnak és jogszerűnek találta a székházvásárlást. Nagy Elek kamarai elnök szerint ráadásul az adásvételt azok is megszavazták, akik most kifogásolják az ügyletet.
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