Folytatódik a tisztogatás: már az iparkamara ingatlanvásárlásai miatt is nyomozhatnak

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Újabb szervezet került a hatóságok látókörébe: ezúttal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ingatlanvásárlása miatt indult rendőrségi nyomozás. Az eljárás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kamara ellenőrző bizottsága korábban egyhangúlag szabályosnak és jogszerűnek találta a székházvásárlást. Nagy Elek kamarai elnök szerint ráadásul az adásvételt azok is megszavazták, akik most kifogásolják az ügyletet.

Pámer Dávid
2026. 11. 03. 9:47
Folytatódik a tisztogatás: már az iparkamara ingatlanvásárlásai miatt is nyomozhatnak
Nyomozás indulhatott. Forrás: Facebook
nagy elekiparkamarakamaraKomment 1

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Pilhál György
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Washingtoni csúcs

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Saját nagyszerűségéről áradozott minap Orbán Anita az ATV Heti Napló című műsorában.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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