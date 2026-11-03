A szabadságharc hőseire emlékeznek a Halhatatlanok napján
November 4-én délután négy órától tartják meg a Halhatatlanok napja nevű rendezvényt, amellyel 1956 hőseire emlékeznek. A Bem téren szerdán délután négy órakor kezdődik a rendezvény.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en