Schmidt Mária vezetheti a Szabad Magyarországért Tudásközpontot
A Polgári Magyarországért Alapítvány alapítói céljaival összhangban létrehozza a Szabad Magyarországért Tudásközpontot. Az intézet vezetésére pedig Schmidt Mária történészprofesszort kérték fel, akit nemrég menesztettek a Terror Háza éléről.
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