Hiába a hangzatos bejelentések, a rászorulók tűzifa nélkül maradhatnak a télen

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Hiába jelentette be a kormány a szociális tüzelőanyag-program keretének megduplázását, és hiába kommunikál látványos intézkedéseket a közösségi oldalakon, a gyakorlatban továbbra is komoly hiányosságok mutatkozhatnak a rászorulók téli ellátásában. Sükösdön az önkormányzat az igényelt tűzifa alig több mint harmadát kapta meg, így a korábbi évekhez képest jóval kevesebb családnak tudnak segíteni. A Magyar Nemzet több illetékes minisztériumot és a település önkormányzatát is megkereste az ügyben.

Gábor Márton
2026. 11. 05. 8:54
Hiába a hangzatos bejelentések, a rászorulók tűzifa nélkül maradhatnak a télen
Fotó: Havran Zoltán
Forrás: Sükösd Nagyaközség Önkormányzata

A helyzet különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a kormány éppen a program bővítésével indokolta az idei intézkedéseket. A kabinet saját tájékoztatása szerint az állami erdőgazdaságokat is arra utasították, hogy időben biztosítsák a szükséges készleteket, így a megemelt támogatás mögött ténylegesen rendelkezésre álljon a kiosztható tüzelőanyag.

A Facebook-bejelentések nem helyettesítik a tényleges segítséget

A szociális tűzifaprogram bővítését a kormány több alkalommal is kommunikálta. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szeptember 11-én a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az állami erdőgazdaságok évente csaknem négymillió köbméter fát termelnek ki, amelynek hozzávetőleg a fele tűzifa. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását, miközben a fakitermelés mennyisége nem változik.

A kormányzati eredménykommunikáció ennél is tovább ment: azt állította, hogy a szükséges készletek biztosításával a rendszer megfelelő készletekkel és kiszámítható ellátással várja a telet. A sükösdi példa azonban azt mutatja, hogy a támogatási keret országos megemelése önmagában nem jelenti azt, hogy minden településen a korábbi igényeknek megfelelő mennyiségű tüzelőanyag jut a rászorulóknak.

A tízmilliárdos keret jól hangzik a kormányzati közleményekben, a szociálisan rászoruló családok számára azonban nem a bejelentések, hanem a ténylegesen kiosztott tűzifa jelenti a segítséget. Különösen azokban a háztartásokban jelenthet komoly problémát a támogatás elmaradása, ahol nincs lehetőség más fűtési módra, és a családok jövedelmi helyzete sem teszi lehetővé, hogy saját forrásból vásároljanak elegendő tüzelőt.

Több minisztériumot is megkerestünk

A Magyar Nemzet az ügyben megkereste az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot, a Szociális és Családügyi Minisztériumot, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot vezető minisztert is. Kérdéseket küldtünk továbbá Sükösd Nagyközség Önkormányzatának. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy országosan hány önkormányzat kapta meg a kért tüzelőanyag teljes mennyiségét, hány település részesült csökkentett támogatásban, és mekkora az igények, illetve a ténylegesen megítélt támogatások közötti különbség.

A tárcáktól azt is megkérdeztük, milyen szempontok alapján osztották el a rendelkezésre álló forrásokat, és terveznek-e kiegészítő támogatást biztosítani azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknél a megítélt mennyiség nem elegendő valamennyi rászoruló megsegítésére. Sükösd önkormányzatától pedig arra kértünk választ, hogy pontosan hány család jelentkezett a támogatásra, hányan felelnek meg a jogosultsági feltételeknek, és mi történik azokkal, akik az idei keretből végül nem részesülhetnek tűzifában.

Amint érkezik válasz a kérdéseinkre, frissítjük a cikkünket. 

Borítókép: Darabolják a tűzifát (Fotó: Havran Zoltán)

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