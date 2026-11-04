Így alakult Magyar Péter nagyapjának, Erőss Pálnak a karrierje a Kádár-korszakban

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Magyar Péter miniszterelnök rendszeresen méltatja nagyapját, Erőss Pált, akit a családi visszaemlékezések az előző rendszerrel szemben álló emberként mutatnak be. A Tűzfalcsoport most korabeli újságcikkek alapján mutatta be a televízióból is ismert jogász pályafutását. Az összeállítás szerint Erőss már 1956-tól az igazságszolgáltatásban dolgozott, és a következő évtizedekben jelentős szakmai, illetve vezetői pozíciókba került.

Pámer Dávid
2026. 11. 04. 13:30
Így alakult Magyar Péter nagyapjának, Erőss Pálnak a karrierje a Kádár-korszakban
Az ismert televíziós jogász fontos tisztségeket töltött be a Kádár-korszakban. Forrás: Facebook

A dolgozók politikai műveltségének fejlesztésében is részt vett

A Tűzfalcsoport egy 1985-ös vállalati lapra is hivatkozik. A Nyíregyházi Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat dolgozóinak újságja, a Nyíregyházi Mezőgép arról számolt be, hogy a vállalati pártbizottság felkérésére Erőss Pál is részt vett a dolgozók politikai műveltségének fejlesztésében. 

A portál felidézi a Közalkalmazott 1982-es írását is, amely szerint Erőss egyik fontos tevékenységi területe a jogpropaganda volt. Az Ózdi Vasas 1984. szeptember 14-i számában Barta Erzsébet Kérdőjelek a jogban című tudósítása szintén Erőss egyik előadását ismertette. 

A beszámoló szerint a jogász arról beszélt, hogy a szocializmus az állampolgárok szabad döntési jogának megteremtésével még nem érte el a várt erkölcsi eredményeket. Ennek egyik jelének a családjogi perek magas számát tartotta.

Tűzfalcsoport felidézte, Erőss azt is kifogásolta, hogy a társadalom a rendőrök, bírák és végrehajtók tevékenységét gyakran a futballmérkőzések nézőire jellemző szemlélettel ítéli meg. A tudósítás szerint azt hangsúlyozta, hogy egy nemzet kulturális színvonalának egyik fokmérője, mennyire becsülik az állampolgárok a bírák munkáját.

 

 

1960-ban Prágában járt bírósági szakszervezeti kiránduláson

A Tűzfalcsoport egy 1960-as dokumentumot is előkeresett. A Közalkalmazott című lapban 5 nap Prágában címmel jelent meg Erőss Pál úti beszámolója, amelyből kiderül, hogy a Markó utcai törvényház szakszervezeti bizottságával utazott a csehszlovák fővárosba. A beszámoló a prágai üzletekről, a helyi sörről és az utazás különböző élményeiről is szólt. Egyebek mellett arról is írt, hogy az egyik férfi bíró szoknyát vásárolt, amivel meglepte útitársait. 

 

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