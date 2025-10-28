Már az egyetemen is a neves közszereplő felmenőire hivatkozott Magyar Péter

Újabb adalék került nyilvánosságra Magyar Péter múltjából, amely tovább árnyalja a személyiségéről alkotott képet. Az előzményről annyit érdemes tudni, hogy a Tisza Párt elnöke a Facebookon vitába keveredett Schiffer András ügyvéddel, egykori országgyűlési képviselővel. Utóbbi amiatt bírálta Magyart, hogy egy posztban kritizálta Toroczkai László október 23-i beszédét és megemlítette a Mi Hazánk elnökének dédapját, a kommunista vérbíró Tutsek Gusztávot.

Schiffer szerint elfogadhatatlan politikai gyakorlat olyan felmenő bűneivel előhozakodni, akivel semmilyen kapcsolata nem volt Toroczkainak, nem is ismerte őt.

„Azt gondolom, hogy senkit nem lehet felelőssé tenni felmenői tetteiért és senki sem kovácsolhat előnyt felmenői érdemeiből” – jelentette ki, utalva arra, hogy Magyar Péter lépten-nyomon hivatkozik a nagyapjára, a pártállami idők televíziós sztárjogászára, Erőss Pálra, valamint keresztapjára, a néhai köztársasági elnökre, Mádl Ferencre, aki Schiffer szerint szintén a Kádár-rendszer kegyeltje volt.

A bejegyzésre perceken belül meg is érkezett a Tisza Párt vezetőjének válasza: „Csodálatos, ahogy Szakasits Árpád dédunokájaként burkoltan lekomcsizod a polgári oldal volt köztársasági elnökét (a keresztapámat) és az Orbánék által korábban magasztalt és kitüntetett nagyapámat” – írta Magyar Péter.

Ezt követően Hont András újságírónál szakadt el a cérna és szintén a közösségi oldalán vágott vissza a Tisza Párt elnökének, kiemelve, hogy még az egyetemi vizsgáin is előkelő származásával nyomult.

A poszt alatt erről részletesebb információt is szolgáltatott egy kommentelő, aki csoporttársa volt Magyarnak az egyetemen. Mándics Botond azt írta: „Majd’ minden szóbeli vizsgáján azzal indított, ha kérdeztek tőle, hogy »ahogy nagyapámtól, dr. Erőss Páltól tanultam…« Kétszer vagy háromszor, ha összesen beszéltem vele személyesen az egyetemen, de rögtön a második alkalommal fontosnak tartotta tudtomra adni, hogy »a nagyapám Erőss Pál, a nagymamám testvére és keresztapám Mádl Ferenc, az anyukám Erőss Mónika, a Legfelsőbb Bíróság bírája…«, valamiért az fogalmazódott meg bennem, hogy oké, de mégis akkor Te ki vagy? Nem látom az embert…”