Vezérigazgatót keresnek a Magyar Távirati Iroda élére
Nyílt pályázatot hirdetett a Független Közmédia Testület (FKT) a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére. A testület olyan vezetőt keres, aki szerintük képes helyreállítani a nemzeti hírügynökség szakmai tekintélyét és a hírszolgáltatásba vetett közbizalmat. A jelentkezési határidő december 1-je, a pályázók meghallgatását pedig élőben közvetítik.
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