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Jóslásra kérték Orbán Viktort

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A Fidesz elnöke szerint a jelenlegi költségvetési tervek veszélyeztetik a magyar gazdaságot, Magyar Péter pártjának jövőjét illetően pedig egyelőre senki sem tud biztosat mondani. Orbán Viktor úgy látja, az eddigiek alapján a Tisza Párt tiszavirág életűnek tűnik.

Gábor Márton
2026. 11. 04. 16:53
Jóslásra kérték Orbán Viktort
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

orbán viktortisza pártfideszMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Yann Caspar
idezojelekfranciaország

Franciaországban már a baloldal által mozgósítható erők főpróbája zajlik, így készülnek Le Pen esetleges győzelmére

Yann Caspar avatarja

Ami az elmúlt időszakban Franciaországban történik, jóval több egy egyszerű társadalmi mozgalomnál.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu