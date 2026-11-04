Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)
Jóslásra kérték Orbán Viktort
A Fidesz elnöke szerint a jelenlegi költségvetési tervek veszélyeztetik a magyar gazdaságot, Magyar Péter pártjának jövőjét illetően pedig egyelőre senki sem tud biztosat mondani. Orbán Viktor úgy látja, az eddigiek alapján a Tisza Párt tiszavirág életűnek tűnik.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en