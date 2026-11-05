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Összekuszálnak mindent, kérdés, mi lesz belőle – Pósfai bejelentette, hogy átalakítják a rendvédelmi szervek működését

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Több tucat jogszabály-módosítást tartalmaz a kormány rendészeti törvénycsomagja, amelyet a társadalmi egyeztetést követően terjesztenének az Országgyűlés elé. A tervek között szerepel a rendőrség tehermentesítése, a határvadászok feladatkörének bővítése, a tűzoltóság szervezeti átalakítása, valamint a rendvédelmi dolgozók munkafeltételeinek javítása is.

Gábor Márton
Forrás: MTI2026. 11. 05. 7:15
Összekuszálnak mindent, kérdés, mi lesz belőle – Pósfai bejelentette, hogy átalakítják a rendvédelmi szervek működését
Csalódottak a rendvédelmi dolgozók Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

Gyorsított eljárás és hosszabb felvételmegőrzés

A közlekedési balesetekhez kapcsolódó intézkedéseknél szintén változásokat vezetnének be. A belügyminiszter ismertetése szerint azokban az ügyekben, amelyekben az elkövetőt a cselekménytől számított 48 órán belül azonosítják, gyorsított eljárásban állíthatnák bíróság elé az érintettet, amennyiben elzárással büntethető szabálysértést követett el. A rendőri intézkedésekről készült felvételek megőrzési idejét ugyancsak meghosszabbítanák: a jelenlegi harminc nap helyett hatvan napig kellene megőrizni azokat.

A törvénycsomag az idegenrendészeti szabályozást is érintené. Pósfai Gábor közlése szerint 2027. január 1-jével kivezetnék a vendégbefektetői vízumot és a hozzá kapcsolódó tartózkodási engedélyt. A már érvényben lévő engedélyeket nem lehetne meghosszabbítani. A jogszabálytervezet a társadalmi egyeztetést követően kerülhet az Országgyűlés elé.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap)

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Az ízig-vérig magyar Bartha Mihály 20 évesen élte át az úzvölgyi csatát, ahol a betörő szovjet és az átállt román csapatok ellen védte ő is a hazát.

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