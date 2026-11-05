Összekuszálnak mindent, kérdés, mi lesz belőle – Pósfai bejelentette, hogy átalakítják a rendvédelmi szervek működését

Gyorsított eljárás és hosszabb felvételmegőrzés

A közlekedési balesetekhez kapcsolódó intézkedéseknél szintén változásokat vezetnének be. A belügyminiszter ismertetése szerint azokban az ügyekben, amelyekben az elkövetőt a cselekménytől számított 48 órán belül azonosítják, gyorsított eljárásban állíthatnák bíróság elé az érintettet, amennyiben elzárással büntethető szabálysértést követett el. A rendőri intézkedésekről készült felvételek megőrzési idejét ugyancsak meghosszabbítanák: a jelenlegi harminc nap helyett hatvan napig kellene megőrizni azokat.

A törvénycsomag az idegenrendészeti szabályozást is érintené. Pósfai Gábor közlése szerint 2027. január 1-jével kivezetnék a vendégbefektetői vízumot és a hozzá kapcsolódó tartózkodási engedélyt. A már érvényben lévő engedélyeket nem lehetne meghosszabbítani. A jogszabálytervezet a társadalmi egyeztetést követően kerülhet az Országgyűlés elé.