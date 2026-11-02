Schmidt Mária: A kommunista diktatúra pártlapja tért vissza a Népszabadsággal
Élesen bírálta az újraindult Népszabadságot Schmidt Mária hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében. A Terror Háza Múzeum főigazgatója felháborítónak tartja, hogy a lap büszkén hivatkozik a múltjára, miközben a kommunista diktatúra fenntartásában meghatározó szerepet játszott. A történész szerint az újság a szocialista sajtó hagyományait követi az interjúiban is, ugyanis sem Ruff Bálintnak, sem Ursula von der Leyennek nem tettek fel valóban kritikus kérdéseket.
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