Tanács Zoltán cégei körül újabb milliárdok bukkantak fel

Újabb százmilliós megbízások állami intézményektől

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) közbeszerzéseiben 2013 és 2017 között hat alkalommal szerepelt Tanács Zoltán egykori cége konzorciumi tagként, összesen mintegy 731 millió forint értékben. Ezek között 300 millió forintos projektminőségbiztosítási, 150 millió forintos informatikai szakértői, valamint 186 millió forintos informatikai fejlesztési és szolgáltatási megbízás is található. A kisebb összegű beszerzések egészségbiztosítási informatikai rendszerek minőségbiztosítására, illetve egy úthálózat-üzemeltetési rendszer felügyeletére irányultak.

Az IFUA részvételével működő konzorciumok más állami és önkormányzati intézményeknek is dolgoztak. Budapest Főváros Önkormányzata 2011-ben 195 millió forint értékű adó- és pénzügyi tanácsadási keretmegállapodást kötött, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pedig 2010-ben 69,5 millió forintos, értékelési feladatokra vonatkozó megbízásban szerepelt ajánlatkérőként. A Magyar Posta 2017-ben 51,8 millió forint értékben szerződött szakmai minőségbiztosításra, míg a KTI Közlekedéstudományi Intézet 2015-ben 40 millió forintos tanácsadási szolgáltatást rendelt meg a közúti személyszállítás tendereztetési koncepciójához kapcsolódóan. Az IFUA részvételével működő konzorciumok emellett felsőoktatási intézmények, köztük a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem informatikai fejlesztéseihez kapcsolódó megbízásokban is érintettek voltak. A társaság konzorciumi tagként szervezet- és folyamatfejlesztési, valamint hulladékgazdálkodási projektekben is feltűnt.