Feledy Botond után Tanács Zoltánnak is mennie kell?

Vagyis a Tisza jelenlegi minisztere nem csupán a cégcsoport tulajdonosi státuszú vezetője volt az állami megbízás idején, hanem személyesen is érintett volt a megállapodásban.

Tízmilliók a Honvédelmi Minisztériumtól

Az IFUA évekkel később a Honvédelmi Minisztériumtól is jelentős megbízást kapott: a tárca 2020. szeptember 14-én 38,1 millió forintos tanácsadási szerződést kötött a vállalattal.

A minisztérium hivatalos szerződéslistája szerint a feladat a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja pénzügyi konszolidációjára vonatkozó javaslat elkészítése volt.

A két minisztériumi megbízás összértéke így 88,72 millió forint, ami még meg is haladja a Feledy Botond cégéhez kötődő, több mint 84 milliós összeget.

Állami intézmények sora fizetett a tanácsadó cégnek

Az IFUA Horváth & Partners közbeszerzési múltját áttekintve kiderül, hogy a vállalat az Orbán-kormányok idején számos központi állami intézménytől és háttérszervtől is kapott megbízást.

A rendelkezésünkre álló közbeszerzési kimutatás szerint például az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - akkor nevén Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet - 2014 decemberében nettó 46 millió forintos szerződést kötött a társasággal. A következő évben további megbízások következtek: 2015 júniusában 4,84 millió, augusztusban pedig 113,8 millió és 19,8 millió forintos szerződéses tételek szerepelnek az adatok között.

A 113,8 milliós megbízás az egészségügyi ellátórendszer szervezeti hatékonyságának fejlesztéséhez kapcsolódott. A négy szerződéses tétel együttes értéke 184,44 millió forint.

Más állami intézmények is szerepelnek a megrendelők között. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2014-ben 11,5 millió forintos szerződést kötött az IFUA-val, míg az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ugyanabban az évben 9,9 millió forintos megbízást adott szervezetfejlesztési tanácsadásra.

A Magyar Államkincstár is kötött szerződést az IFUA nevű céggel Fotó: Facebook

A Magyar Államkincstár 2015 decemberében 15,98 millió forintos szerződésben bízta meg a céget az államháztartás eredményszemléletű számviteli rendszereinek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal.

Az állami vagyonkezelés területén is megjelent a társaság. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2015 decemberében két szerződést is kötött az IFUA-val, 19,45 és 20,97 millió forint értékben. A szerződések stratégiai és irányítási tanácsadási feladatokhoz kapcsolódtak.

A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 2017 januárjában 17,5 millió forintért rendelt meg tanácsadást a Liget Budapest projekt intézményi és parki szintű okosfejlesztési koncepciójához.