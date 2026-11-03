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Schmidt Mária: A múltat is el akarják venni Orbán Viktortól

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A Szabad Magyarországért Tudásközpont vezetője szerint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának célja a politikai leszámolás Orbán Viktorral. Schmidt Mária úgy véli, a kommunista állambiztonság manipulált iratait bizonyított tényként kezelik, miközben a Tisza Párt kampányát segítő külföldi szereplőkről és a politikai lehallgatásokról továbbra sem kapott válaszokat a közvélemény.

Gábor Márton
2026. 11. 03. 17:56
Schmidt Mária: A múltat is el akarják venni Orbán Viktortól
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
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Schmidt Mária párhuzamot vont az ügynökakták ügyének politikai felhasználása és más, általa koholmánynak nevezett közéleti ügyek között is. 

Az aranykonvoj, az NKA és a Zsolti bácsi körüli vitákat említve azt állította, hogy most az állambiztonsági dokumentumokat is politikai leszámolásra használják fel.

A történész ugyanakkor kérdéseket intézett a Tisza Párthoz és a kormányhoz is. Azt szeretné tudni, hogy kik azok a külföldi szereplők, akik állítása szerint segítették a Tisza Párt 2026-os választási kampányát, milyen tevékenységet végeztek, és ki finanszírozta őket. Schmidt Mária egyértelmű válaszokat és neveket követelt. A bejegyzésben kitért Orbán Viktor és Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra kerülésére is. Arra vár választ, hogy ki hallgatta le a két politikus beszélgetéseit, ki hozta nyilvánosságra a felvételeket, valamint kik finanszírozzák és informálják Panyi Szabolcs újságírót, illetve kik állnak a mikroadományok mögött.

Schmidt Mária szerint a rendszerváltoztatás célja éppen az volt, hogy Magyarország megszabaduljon a kommunista diktatúra politikai leszámolásainak módszereitől. Úgy fogalmazott, nem azért számolták fel az egypártrendszert, hogy annak eszközei később ismét visszatérjenek a közéletbe. A történész a Tisza Párt és Magyar Péter politikáját is bírálta, azt állítva, hogy a kormány hazug vádakkal rombolja az emberek közötti bizalmat. Bejegyzését azzal zárta: Magyarország jövője nem képzelhető el az emberek közötti bizalom nélkül, hiszen – mint írta – „ha nincs bizalom, nincs jövő”.

Mint ismert, kedd délelőtt szemenszedett hazugságnak nevezte a Fidesz az Orbán Viktor állítólagos ügynökmúltjáról megjelent állításokat. A Fidesz szerint Orbán Viktort már többször megpróbálták hasonló vádakkal besározni, de azok minden alkalommal alaptalannak bizonyultak. Deák Dániel politikai elemző úgy véli, a mostani ügy a Zsolti bácsi-ügyhöz hasonló politikai támadás lehet, amelynek célja a figyelem elterelése a Tisza-kormány intézkedéseiről. Orbán Viktor nem sokkal később pedig közzétette azokat az állambiztonsági dokumentumokat, amelyek a nyolcvanas években ellene és családja ellen folytatott titkosszolgálati megfigyeléseket bizonyítják. A volt miniszterelnököt sorkatonai szolgálata idején megpróbálták beszervezni, később pedig feleségét és politikai társait is folyamatosan megfigyelték.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

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