Schmidt Mária: A múltat is el akarják venni Orbán Viktortól

Schmidt Mária párhuzamot vont az ügynökakták ügyének politikai felhasználása és más, általa koholmánynak nevezett közéleti ügyek között is.
Az aranykonvoj, az NKA és a Zsolti bácsi körüli vitákat említve azt állította, hogy most az állambiztonsági dokumentumokat is politikai leszámolásra használják fel.
A történész ugyanakkor kérdéseket intézett a Tisza Párthoz és a kormányhoz is. Azt szeretné tudni, hogy kik azok a külföldi szereplők, akik állítása szerint segítették a Tisza Párt 2026-os választási kampányát, milyen tevékenységet végeztek, és ki finanszírozta őket. Schmidt Mária egyértelmű válaszokat és neveket követelt. A bejegyzésben kitért Orbán Viktor és Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra kerülésére is. Arra vár választ, hogy ki hallgatta le a két politikus beszélgetéseit, ki hozta nyilvánosságra a felvételeket, valamint kik finanszírozzák és informálják Panyi Szabolcs újságírót, illetve kik állnak a mikroadományok mögött.