Schmidt Mária: A múltat is el akarják venni Orbán Viktortól

Schmidt Mária szerint a rendszerváltoztatás célja éppen az volt, hogy Magyarország megszabaduljon a kommunista diktatúra politikai leszámolásainak módszereitől. Úgy fogalmazott, nem azért számolták fel az egypártrendszert, hogy annak eszközei később ismét visszatérjenek a közéletbe. A történész a Tisza Párt és Magyar Péter politikáját is bírálta, azt állítva, hogy a kormány hazug vádakkal rombolja az emberek közötti bizalmat. Bejegyzését azzal zárta: Magyarország jövője nem képzelhető el az emberek közötti bizalom nélkül, hiszen – mint írta – „ha nincs bizalom, nincs jövő”.

Mint ismert, kedd délelőtt szemenszedett hazugságnak nevezte a Fidesz az Orbán Viktor állítólagos ügynökmúltjáról megjelent állításokat. A Fidesz szerint Orbán Viktort már többször megpróbálták hasonló vádakkal besározni, de azok minden alkalommal alaptalannak bizonyultak. Deák Dániel politikai elemző úgy véli, a mostani ügy a Zsolti bácsi-ügyhöz hasonló politikai támadás lehet, amelynek célja a figyelem elterelése a Tisza-kormány intézkedéseiről. Orbán Viktor nem sokkal később pedig közzétette azokat az állambiztonsági dokumentumokat, amelyek a nyolcvanas években ellene és családja ellen folytatott titkosszolgálati megfigyeléseket bizonyítják. A volt miniszterelnököt sorkatonai szolgálata idején megpróbálták beszervezni, később pedig feleségét és politikai társait is folyamatosan megfigyelték.