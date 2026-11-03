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Kérdések Lengyelország Budapesti nagykövetéhez

Egy olyan forgatókönyv, amely lehetővé tenné géppuskák vagy éjjellátó berendezések használatát, csak háború esetén lehetséges.

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Bayer Zsolt
Jacek Sladewski
2026. 11. 03. 16:36
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9.: A tisztességes (jobboldali) lengyel sajtó szerint a rendőrség részéről három személy tudott előre a Tusk-féle puccs tervéről:

– Marek Boron rendőrfőkapitány

–  Krzysztof Ogronski varsói rendőrparancsnok

– Tomasz Naszedek, Ogronski helyettese

Ez igaz?

10.: Igaz, hogy Anna Korwin-Piotrowska azzal indokolta az Alkotmánybíróság elnökének és helyettesének törvénytelen megpuccsolását, hogy nevezettek nem fogadták el Tuskék költségvetését?

11.: Igaz, hogy Tuskék egész egyszerűen kihagyták a 2027-es költségvetésből az Alkotmánybíróság finanszírozásának összegét? Vagyis a brüsszelita gazember Tusk és hozzá hasonló kormánya a költségvetést használta fel arra, hogy megpuccsolja az Alkotmánybíróságot?

12.: Egy neve elhallgatását kérő kormánytisztviselő azt nyilatkozta, Tuskék úgy kalkuláltak, hogy – idézem szó szerint –: „az embereket úgysem érdekli az Alkotmánybíróság, csak egy maroknyi nyugdíjas fog hőzöngeni, mindenki más a temetőkben lesz vagy otthon”. Tehát ezért időzítették ezt az egész aljasságot Halottak Napjára és – ismétlem – Karol Nawrocki államfő távollétére?

13.: Ön szerint meglepte a gazember Tuskot és gazember kormányát, hogy Karol Nawrocki azonnal megszakította útját és visszatért Varsóba, hogy megakadályozza a puccsot? Önt meglepte az elnök bátor kiállása?

14.: Tomasz Michulka rendőrfőkapitány-helyettes azt nyilatkozta, hogy az Alkotmánybírósághoz kivezényelt és a puccs ellen tüntetők ellen felvonultatott rendőröket géppisztolyok viselésére utasították. Ön szerint ez normális?

15.: Mit szól ön ahhoz, hogy több rendőrtiszt is felháborodásának adott hangot e miatt?

Egyikük azt mondta: „Ez nem szabványos felszerelés az ilyen típusú műveletekhez. A tüntetéseket és tiltakozásokat biztosító rohamrendőrök nem visznek magukkal gépfegyvereket” 

Egy másik tiszt pedig így adott hangot felháborodásának: „Egy olyan forgatókönyv, amely lehetővé tenné géppuskák vagy éjjellátó berendezések használatát, csak háború esetén lehetséges. A rendőrség csak közelharci egységekben használt ilyen eszközöket, legutóbb akkor, amikor tiszteket küldött a fehérorosz határra" 

Ön szerint a jelenlegi gazember lengyel kormány és a gazember Tusk ezeket a rendőröket el fogja távolítani, esetleg komolyabb szankciókkal is számolniuk kell?

16.: Miképpen a Revans című magyar oldal megírta: „A lengyel rendőrök egyik legnagyobb szakszervezete, a Policyjna Solidarność nyílt levelet írt az országos rendőrfőkapitánynak a jogszerűtlen intézkedésekkel kapcsolatban.

A levélben három, a lengyel büntető törvénykönyv súlyos rendelkezését megszegő esetre mutatott rá: az alkotmányos rend elleni bűncselekményekre, az állami szervek elleni támadásra és a hivatali visszaélésre. A rendőrök attól tartanak, hogy végül nekik kell majd viselniük a politikai döntések jogi következményeit.

Azt is szégyenfoltként tekinti írásában a szakszervezet, hogy Karol Nawrocki köztársasági elnöknek is át kellett verekednie magát a rendőrsorfalon, amikor az Alkotmánybírósághoz érkezett.

»Egyetlen rendőr sem akar a politikai hatalmi játszmák eszközévé válni« — áll a levélben, amely hozzáteszi, a történtek súlyosan rontották a rendőrök morálját, és további elégedetlenséghez vezethetnek.”

Mit szól ön mindehhez?

17.: Ön szerint ha mindez egy jobboldali, szuverenista, patrióta kormány alatt történt volna, Brüsszel és az egész EU őrjöngve tiltakozna, szankciókkal fenyegetőzne és a jogállamért aggódna?

18.: Ön szerint most miért fogják be a pofájukat?

Előre is köszönöm a válaszait!

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