9.: A tisztességes (jobboldali) lengyel sajtó szerint a rendőrség részéről három személy tudott előre a Tusk-féle puccs tervéről:

– Marek Boron rendőrfőkapitány

– Krzysztof Ogronski varsói rendőrparancsnok

– Tomasz Naszedek, Ogronski helyettese

Ez igaz?

10.: Igaz, hogy Anna Korwin-Piotrowska azzal indokolta az Alkotmánybíróság elnökének és helyettesének törvénytelen megpuccsolását, hogy nevezettek nem fogadták el Tuskék költségvetését?

11.: Igaz, hogy Tuskék egész egyszerűen kihagyták a 2027-es költségvetésből az Alkotmánybíróság finanszírozásának összegét? Vagyis a brüsszelita gazember Tusk és hozzá hasonló kormánya a költségvetést használta fel arra, hogy megpuccsolja az Alkotmánybíróságot?

12.: Egy neve elhallgatását kérő kormánytisztviselő azt nyilatkozta, Tuskék úgy kalkuláltak, hogy – idézem szó szerint –: „az embereket úgysem érdekli az Alkotmánybíróság, csak egy maroknyi nyugdíjas fog hőzöngeni, mindenki más a temetőkben lesz vagy otthon”. Tehát ezért időzítették ezt az egész aljasságot Halottak Napjára és – ismétlem – Karol Nawrocki államfő távollétére?

13.: Ön szerint meglepte a gazember Tuskot és gazember kormányát, hogy Karol Nawrocki azonnal megszakította útját és visszatért Varsóba, hogy megakadályozza a puccsot? Önt meglepte az elnök bátor kiállása?

14.: Tomasz Michulka rendőrfőkapitány-helyettes azt nyilatkozta, hogy az Alkotmánybírósághoz kivezényelt és a puccs ellen tüntetők ellen felvonultatott rendőröket géppisztolyok viselésére utasították. Ön szerint ez normális?

15.: Mit szól ön ahhoz, hogy több rendőrtiszt is felháborodásának adott hangot e miatt?

Egyikük azt mondta: „Ez nem szabványos felszerelés az ilyen típusú műveletekhez. A tüntetéseket és tiltakozásokat biztosító rohamrendőrök nem visznek magukkal gépfegyvereket”

Egy másik tiszt pedig így adott hangot felháborodásának: „Egy olyan forgatókönyv, amely lehetővé tenné géppuskák vagy éjjellátó berendezések használatát, csak háború esetén lehetséges. A rendőrség csak közelharci egységekben használt ilyen eszközöket, legutóbb akkor, amikor tiszteket küldött a fehérorosz határra"