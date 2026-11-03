Magyar Péter páros lábbal szállt bele Csányi Sándorba az Országgyűlésben
Magyar Péter a parlamentben a rendszerváltás során eltűnt állami vagyont említve Csányi Sándort vette célkeresztbe. Bár nem nevezte meg, de a miniszterelnök egyértelműen az OTP elnökére utalt egy felszólalásában.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en