Állambiztonsági iratok: Orbán Viktor beszervezését is mérlegelték, végül elálltak tőle + videó

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A feljegyzés külön kitér arra, hogy a technikai eszközök lelepleződésére utaló jelet nem észleltek. A dokumentumokban szereplő fedőnevek és személyek pontos megfeleltetését ugyanakkor az egyes iratok alapján nem minden esetben lehet teljes bizonyossággal megállapítani.

Egy másik feljegyzés szerint a „Viktória” ügyében folytatott vizsgálatot 1986-ban bizonyítékok hiányában megszüntették. Az iratok mindezek mellett azt mutatják, hogy az állambiztonság továbbra is érdeklődött az ellenzéki jogászkörök kapcsolatai és az érintettek társadalmi környezete iránt.

A Fidesz szerveződését is figyelték

A dokumentumok jelentős része a Fidesz korai szerveződésével foglalkozik. Az állambiztonság figyelemmel kísérte a fiatal demokraták találkozóit, belső vitáit, szervezeti elképzeléseit, valamint azt, hogy milyen kapcsolatokat próbálnak kialakítani az egyetemi és ellenzéki közegben.

Egy belső megbeszélésről készült jelentés szerint a résztvevők egy politikai nyilatkozat előkészítéséről is tárgyaltak. A dokumentum Németh Zsolt, Deutsch Tamás és Both Vilmos nevét említi a szöveg kidolgozóiként. A tervek szerint a nyilatkozatot az MSZMP és a KISZ vezetőinek is eljuttatták volna, hogy világossá tegyék:

a szerveződés saját értelmezésük szerint törvényes keretek között működik.

A fiatal demokraták arra is törekedtek, hogy az egyetemi oktatók és alkotmányjogászok támogatását megszerezzék. Egy másik feljegyzésben a szervezet tagjai a sajtóban megjelent állítások helyreigazítását, illetve szükség esetén jogi lépések megtételét is mérlegelték. A dokumentumok alapján a Fidesz vezetői fontosnak tartották, hogy a szerveződés jogszerűségét hangsúlyozzák, és elkerüljék, hogy tevékenységüket a hatóságok jogellenesnek minősítsék.

Az állambiztonság mindeközben nem csupán megfigyelte, hanem figyelmeztette is a szervezet ideiglenes szervezőbizottságának tagjait. Egy belügyi irat Orbán Viktor, Kövér László, Csaba Iván, Rácz András és Andrássy Miklós nevét sorolja fel. A dokumentum szerint a fiatalokat felszólították tevékenységük beszüntetésére, arra hivatkozva, hogy magatartásuk akár büntetőjogi következményekkel is járhat.