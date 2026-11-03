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Állambiztonsági iratok: Orbán Viktor beszervezését is mérlegelték, végül elálltak tőle + videó

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A nyolcvanas évekből származó állambiztonsági dokumentumok szerint a titkosszolgálat kiemelt figyelemmel követte a formálódó Fidesz tagjait, köztük Orbán Viktort és Lévai Anikót. Az iratok beszámolnak a fiatal demokraták szerveződéseiről, a salgóbányai tábor előkészületeiről, valamint a hatóságok megfigyelési módszereiről is.

Gábor Márton
2026. 11. 03. 14:15
Állambiztonsági iratok: Orbán Viktor beszervezését is mérlegelték, végül elálltak tőle + videó
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A feljegyzés külön kitér arra, hogy a technikai eszközök lelepleződésére utaló jelet nem észleltek. A dokumentumokban szereplő fedőnevek és személyek pontos megfeleltetését ugyanakkor az egyes iratok alapján nem minden esetben lehet teljes bizonyossággal megállapítani.

Egy másik feljegyzés szerint a „Viktória” ügyében folytatott vizsgálatot 1986-ban bizonyítékok hiányában megszüntették. Az iratok mindezek mellett azt mutatják, hogy az állambiztonság továbbra is érdeklődött az ellenzéki jogászkörök kapcsolatai és az érintettek társadalmi környezete iránt.

A Fidesz szerveződését is figyelték

A dokumentumok jelentős része a Fidesz korai szerveződésével foglalkozik. Az állambiztonság figyelemmel kísérte a fiatal demokraták találkozóit, belső vitáit, szervezeti elképzeléseit, valamint azt, hogy milyen kapcsolatokat próbálnak kialakítani az egyetemi és ellenzéki közegben.

Egy belső megbeszélésről készült jelentés szerint a résztvevők egy politikai nyilatkozat előkészítéséről is tárgyaltak. A dokumentum Németh Zsolt, Deutsch Tamás és Both Vilmos nevét említi a szöveg kidolgozóiként. A tervek szerint a nyilatkozatot az MSZMP és a KISZ vezetőinek is eljuttatták volna, hogy világossá tegyék: 

a szerveződés saját értelmezésük szerint törvényes keretek között működik.

A fiatal demokraták arra is törekedtek, hogy az egyetemi oktatók és alkotmányjogászok támogatását megszerezzék. Egy másik feljegyzésben a szervezet tagjai a sajtóban megjelent állítások helyreigazítását, illetve szükség esetén jogi lépések megtételét is mérlegelték. A dokumentumok alapján a Fidesz vezetői fontosnak tartották, hogy a szerveződés jogszerűségét hangsúlyozzák, és elkerüljék, hogy tevékenységüket a hatóságok jogellenesnek minősítsék.

Az állambiztonság mindeközben nem csupán megfigyelte, hanem figyelmeztette is a szervezet ideiglenes szervezőbizottságának tagjait. Egy belügyi irat Orbán Viktor, Kövér László, Csaba Iván, Rácz András és Andrássy Miklós nevét sorolja fel. A dokumentum szerint a fiatalokat felszólították tevékenységük beszüntetésére, arra hivatkozva, hogy magatartásuk akár büntetőjogi következményekkel is járhat.

Az érintettek vitatták az intézkedés jogszerűségét. A feljegyzés szerint Orbán Viktor, Kövér László és Csaba Iván kifogásolta az eljárás módját, és azt állította, hogy nem kaptak megfelelő idézést, illetve írásos határozatot. A történtekből jól látható, hogy a hatóságok a fiatal demokraták szerveződését nem egyszerű egyetemi kezdeményezésként kezelték, hanem politikai és állambiztonsági szempontból is figyelmet érdemlő folyamatnak tekintették.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A salgóbányai tábor is a hatóságok látókörébe került

Az iratok külön foglalkoznak a Salgóbányára tervezett nyári táborral is. Az 1986-os előkészületekről szóló jelentések szerint a rendezvényt augusztus 3. és 7. között tartották volna, mintegy harminc-harmincöt budapesti résztvevővel. A dokumentumok szervezőként, illetve előadóként Kövér Lászlót, Orbán Viktort és Szájer Józsefet is megemlítik.

A tábor megszervezése körül pénzügyi és szervezési egyeztetések is zajlottak. Az egyik jelentés szerint egy helyi ügyvédi szervezet anyagi támogatást biztosíthatott a rendezvényhez, cserébe előadások megtartásáért. Egy másik feljegyzés arról számol be, hogy a szervezők a KISZ-tagsággal kapcsolatos kérdéseket is tisztázták, és igyekeztek biztosítani, hogy a részvételnek ne legyen ilyen feltétele.

Az állambiztonsági értékelés a rendezvényt az 1985-ös nyári találkozóhoz hasonlította, és külön kiemelte a szervezők, illetve a résztvevők ellenzéki kapcsolatait. A jelentés készítői a kapcsolatrendszer bővítésére irányuló törekvéseket is rögzítették, majd bizalmas vizsgálat megindítását javasolták.

Fontos ugyanakkor, hogy ezek a megállapítások az állambiztonság korabeli értékelését tükrözik. A dokumentumokban szereplő minősítések nem tekinthetők önmagukban bizonyított tényeknek: azt mutatják meg, miként értelmezték a hatóságok a fiatalok közösségszervező tevékenységét.

Egy 1988. áprilisi jelentés már egy étteremben tartott Fidesz-találkozóról számol be. A feljegyzés szerint a rendezvényen mintegy hatvanan vettek részt, köztük az ellenzéki körökhöz kötődő szimpatizánsok. Az állambiztonság a találkozó résztvevőinek kapcsolatait is vizsgálta, és jelezte, hogy a nyugati sajtó képviselőinek jelenlétét nem sikerült azonosítani.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke közzétette azokat az állambiztonsági dokumentumokat, amelyek a nyolcvanas években ellene és családja ellen folytatott titkosszolgálati megfigyeléseket bizonyítják. A volt miniszterelnököt sorkatonai szolgálata idején megpróbálták beszervezni, később pedig feleségét és politikai társait is folyamatosan megfigyelték.

Mint ismert, kedd délelőtt szemenszedett hazugságnak nevezte a Fidesz az Orbán Viktor állítólagos ügynökmúltjáról megjelent állításokat. A Fidesz szerint Orbán Viktort már többször megpróbálták hasonló vádakkal besározni, de azok minden alkalommal alaptalannak bizonyultak. Deák Dániel politikai elemző úgy véli, a mostani ügy a Zsolti bácsi-ügyhöz hasonló politikai támadás lehet, amelynek célja a figyelem elterelése a Tisza-kormány intézkedéseiről.

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Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

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