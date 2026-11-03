„Minősíthetetlen kupleráj” – durva csörte a parlamentben Magyar Péter és Toroczkai László között

Nacsa Lőrinc 300 millió forintot különítene el a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség részére. Magyar Péter jelezte: támogatja Nacsa Lőrinc kezdeményezését, amivel 300 millió forint többlettámogatást biztosíthatnak a kárpátaljai iskoláknak.
Nacsa Lőrinc 300 millió forintot különítene el a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség részére. Magyar Péter jelezte: támogatja Nacsa Lőrinc kezdeményezését, amivel 300 millió forint többlettámogatást biztosíthatnak a kárpátaljai iskoláknak.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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