„Arra jó, hogy elterelje a figyelmet az adóemelésekről”– nem mindenki dől be a Tisza ügynökaktás trükkjének

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Az érintett személyek java része már nem is él, vagy ha igen, nagyon idős, így az ügynökakták nyilvánosságra hozatala csak arra jó, hogy elterelje a figyelmet a költségvetésről, illetve az adóemelésekről. A Magyarország kormánya Facebook-oldalon a kommentelők szerint az igazán lényeges dokumentumok már úgysem léteznek.

Gidró Kriszta
2026. 11. 04. 5:17
„Arra jó, hogy elterelje a figyelmet az adóemelésekről”– nem mindenki dől be a Tisza ügynökaktás trükkjének
külső kép mp képalá Magyar Péter kormánya jelentős önkormányzati támogatásokat ígért, a benyújtott költségvetésben azonban több vállalás finanszírozása továbbra sem egyértelmű. Fotó: Hatlaczki Balázs

Orbán Viktorról már hazugságot terjesztenek

Még nyilvánosságra sem hozták az ügynökaktákat, de Orbán Viktorról máris hazugságokat terjesztettek, amikor azt állították róla, hogy beszervezték. A Fidesz közleményében azt írta, Orbán Viktor korábban átesett az átvilágításon, és hangsúlyozták: a kommunista államhatalom nem beszervezte, hanem megfigyelte őt. A Fidesz végül feltette a kérdést:

A mostani utódok, az újkommunisták valójában miről akarják elterelni a figyelmet?

Később Orbán Viktor nyilvánosságra hozta a róla készült dokumentumokat, amelyek azt bizonyítják, hogy nem beszervezték, hanem megfigyelték őt és feleségét is.

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ügynökaktaköltségvetésadóemelésKomment 1

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