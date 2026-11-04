„Arra jó, hogy elterelje a figyelmet az adóemelésekről”– nem mindenki dől be a Tisza ügynökaktás trükkjének

Orbán Viktorról már hazugságot terjesztenek

Még nyilvánosságra sem hozták az ügynökaktákat, de Orbán Viktorról máris hazugságokat terjesztettek, amikor azt állították róla, hogy beszervezték. A Fidesz közleményében azt írta, Orbán Viktor korábban átesett az átvilágításon, és hangsúlyozták: a kommunista államhatalom nem beszervezte, hanem megfigyelte őt. A Fidesz végül feltette a kérdést:

A mostani utódok, az újkommunisták valójában miről akarják elterelni a figyelmet?

Később Orbán Viktor nyilvánosságra hozta a róla készült dokumentumokat, amelyek azt bizonyítják, hogy nem beszervezték, hanem megfigyelték őt és feleségét is.