Borítókép: Ügynökakták az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (Fotó:Bach Máté)
Újabb politikai csatát robbantott ki az ügynökakták nyilvánosságra hozatala
A múlt feltárása helyett politikai cirkuszt csinál az ügynökakták nyilvánosságra hozatalából a Tisza Párt – bírálta a kezdeményezést Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője szerint a dokumentumok összefüggések és értékelés nélküli közzététele nem segíti a történelmi múlt megértését, csupán eltereli a figyelmet a valódi problémákról.
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