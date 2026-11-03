Újjáépítené a jobboldali médiavilágot a Konfront alapítója

A következő egy-két évben a Konfrontot mérvadó, minőségi újságírói műhelyként szeretné látni az alapító. Ehhez a követők támogatását, a csapat összehangolt munkáját és a tudatos építkezést tartja elengedhetetlennek. Kacsoh arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a portál által feltárt információk a teljes magyar sajtóban visszhangot kapnának, interjúikat más médiumok is szemléznék, közönségtalálkozóikon pedig országszerte több százan vennének részt.