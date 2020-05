Gulyás Gergely: Szükség van a készültség fenntartására

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta, benyújtották a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség bevezetéséről szóló törvényt. Mint mondta,

a vírus terjedését sikerült kontroll alatt tartani, ami a kormány korán meghozott szigorú döntéseinek is köszönhető.

A miniszter szerint,

az ellenzéki pártokat leszámítva létrejött egy nemzeti egység,

amely túlmutat a pártpolitikai mezőn. Hozzátette, a baloldali pártokra nem lehetett számítani, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt sem.

Nem a védekezésben vettek részt, hanem a kormányt és a védekezés irányításában közreműködő szakembereket támadták a veszélyhelyzetben is.

Nem lehet zárt térben rendezvényeket tartani

Az elkövetkező időszak intézkedései kapcsán Gulyás Gergely bejelentette:

június 20-át követően sem lehet majd zárt térben tömegrendezvényeket tartani.

Szükséges fenntartani a járványügyi készültséget – mondta a miniszter jelezve, hogy péntektől Budapesten is változni fognak a szabályok.

Trianon 100. évfordulója kapcsán is speciális szabályok lépnek életbe. A megemlékezéseket lehetővé teszik, de a védőtávolságot ezeken a rendezvényeken is be kell tartani.

Június 4-én parlamenti emlékülést tartanak, amelyen Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond majd.

Ma a magyar közösség erősebb, mint bármikor az elmúlt száz évben. Egyetlen nemzet sem élt volna túl ekkora csonkolást

– jelentette ki Gulyás Gergely, aki sikeresnek nevezte a tíz évvel ezelőtt indított, határon túli magyarokat érintő nemzetegyesítést.

A főváros is vegye ki a részét a költségekből

A kormány döntött a költségvetésről: a jövő évi büdzsé a gazdaságvédelemé lesz. A miniszter szólt arról is, hogy

azoknak, akik a járvány következtében elvesztették az állásukat, mindenképpen biztosítanak majd munkát.

Állami képzések indulnak, bővült a közfoglalkoztatás és munkahelyteremtő beruházások is kezdődtek. A nehézségek ellenére is több pénzt juttat mindenkinek a kormány. Lépésről lépésre visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat is – mondta Gulyás.

Újabb intézkedésként

bővítik a 12 éves korig való büntethetőséget jelentő cselekmények körét és a kormány adott esetben hajlandó iskolaőröket is alkalmazni.

Kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, az önkormányzatok az államnál kisebb mértékben vállaltak felelősséget a védekezésben, különösen igaz ez Budapestre. – Ha szolidaritásról beszélünk, akkor abban mindenkinek együtt kell működnie – tette hozzá. Gulyás Gerely elmondta,

majdnem 1400 milliárdos adósságtól szabadította meg a kormány az önkormányzatokat. A miniszter azt kérte, a budapesti vezetés is vegyen részt a szolidaritásban.

Tisztázza a főpolgármester, hogy mit akar

A Lánchíd felújításával kapcsolatos kérdésre válaszolva Gulyás elmondta,

a felújításra 6 milliárdot ígért a kabinet, és ezt fenn is tartják, azonban egy nyilatkozat alapján a főváros nem tart igényt az állami támogatásra.

A miniszter arra szólította Karácsony Gergelyt, tegye világossá az ügyben az álláspontját.

Az Olaszországba történő utazás kapcsán Gulyás azt válaszolta, a határnyitásra még várni kell, mert fennáll még a fertőzésveszély és a vírus terjedésének lehetősége. Hasonlóan gondolkozik az osztrák kormány is – tette hozzá a miniszter. Az uniós tervekről azt mondta Gulyás, hogy a közös hitelfelvétel egy új szakasza az integrációnak, ezért azt alaposan meg kell fontolni. Orbán Viktor holnap reggel a Kossuth rádióban reagálhat érdemben a tervre.

A helyreállítás fontos eszköze a rozsdaövezeti rehabilitáció

A rozsdaövezeti rehabilitációról Gulyás Gergely elmondta, hogy az a gazdaság újraindításának egyik fontos eszköze. Bízik benne, hogy

ezekben a térségekben az 5 százalékos lakásáfa komoly mértékben segíti majd a fejlődést és fejlesztéseket.

Hozzátette, már számtalan döntés született arról, hogy az állam hogyan segítheti majd azokat, akik elveszítették munkájukat.

Újabb kérdésre válaszolva a miniszter közölte:

a kollégiumok újranyitása egyelőre nem került napirendre, mivel azok könnyen gócpontokká válhatnak.

A V4-es csúcsról Gulyás elmondta, az esemény június 8-án, vagy 9-én lesz Brnóban.

Nincs még döntés augusztus 20-áról

Börtönkórház lesz a kiskunhalasi mobilkórházból – jelentette be a miniszter. Az egészségügy a korábbi működéséhez június végén tér majd vissza, négy ütemben. Gulyás Gergely közölte: az egészségügyi járványügyi készültség azt jelenti, hogy a kórházak irányítási rendszere változatlan marad, a tisztifőorvos és a kormány pedig járványügyi intézkedésekhez elengedhetetlen jogosítványokat kap.

Ilyen például szükség esetén az idősek vásárlási idejének fenntartása vagy a rendezvénytilalom.

Gulyás jelezte, egyelőre nem lehet tudni, hogy az augusztus 20-i ünnepségeket meg lehet-e majd rendezni.