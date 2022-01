Refluxdiéta: 7 hasznos tipp gyomorégés ellen

Hazánkban egyre többen panaszkodnak refluxos tünetekre, amelyek helyes étkezéssel enyhíthetők. A Mindmegette összegyűjtötte, mi segít a fájó gyomornak, és mi az, amit a refluxos betegeknek tilos fogyasztaniuk.

Refluxról akkor beszélünk, amikor a nyelőcső alsó záróizma nem zár megfelelően, emiatt a gyomor savtartalma visszajut a nyelőcsőbe. Égető, zavaró érzést, emésztési gondokat okoz, de helyes étrenddel nagyjából tünetmentessé tehető ez betegség.

Fotó: Pixabay

1. SOKSZOR KEVESET!

Ha degeszre eszi magát és refluxos, akkor sajnos biztos, hogy a kellemetlen panaszokat érezheti. Gyógyír, ha naponta ötször, kicsi adagokat eszünk, akkor ezeken enyhíthetünk.

2. AMI TILOS

Az orvosok biztosan tájékoztatták arról, hogy refluxos betegségben szenvedőknek kerülnie kell a fűszeres ételeket, és az alkoholt is. Ez utóbbi ellazítja a gyomor rázóizmát, emiatt könnyebben visszafolyik a nyelőcsőbe a gyomorsav. A citrusfélék és a paradicsom a savasságuk miatt nem tesz jót a refluxos gyomornak, de a zsíros, vagy bő olajban sült ételek is előidézhetik a kellemetlen tüneteket. Sajnos a csokoládé is ellazítja a nyelőcső záróizmát, ezért az is kerülendő.

3. VISZLÁT, KÁVÉ!

Fokozza a savtermelést a kávé, a fekete tea és a kóla is, de minden szénsavas üdítő. Nincs mentség, hiába öntjük fel a kávét sok-sok tejjel, ha nem szeretnénk érezni a refluxos tüneteket, akkor le kell mondani ezekről.

4. AMIBŐL FOGYASSZUNK MINÉL TÖBBET!

A lúgosító ételek jótékonyan enyhítik a refluxos tüneteket, ezért együnk belőlük minél többet: teljes kiőrlésű péksüteményeket, kekszeket, kétszersültet érdemes enni, ha ég a gyomrunk. A gabonaszeletek, gabonapelyhek és müzlik is jót tesznek a fájó gyomornak, az élőflórát tartalmazó joghurtokból, kefírből is bátran fogyaszthatunk. Gyümölcsök közül a banán, az alma a barack és a dinnye óvja leginkább a sajgó gyomrunkat.

5. FEHÉRJÉRE FEL!

A fehérjedús étkezés kifejezetten előnyös a refluxos tünetektől szenvedőknek. Sovány húsok, sajtok, tejtermékek, felvágottak és a tojás éppúgy barátai a fájó gyomornak, mint a bab (igen, a bab!) és a többi hüvelyes.

6. RÁGÓZZUNK!

Sokaknak megfájdul a hasuk a rágózástól, de a refluxosoknál jótékony lehet: a rágózás során termelődő nyál semlegesíti a gyomorsavat.

7. ERRE IS ÜGYELJÜNK!

Lefekvés előtt ne együnk, és ne fogyasszunk alkoholt. Aludjunk vastag párnán, hogy megemeld a fejed – így a gyomorsav kisebb eséllyel csorog vissza. A túl szoros farmer, a most divatos hasleszorító alsóneműk fokozzák a refluxos tüneteket.