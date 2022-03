Megint a monitorlábon nyerészkedik a techóriás

A Pro Display XDR monitorával még a leglojálisabb rajongóit is védhetetlen helyzetbe hozta az Apple, a 2019-ben bejelentett és továbbra is kapható termék a 4999 dolláros kezdőára ellenére ugyanis nem tartalmaz lábat. Az esszenciális kiegészítő 999 dollárért külön vásárolható meg, az egyetlen alternatívája pedig egy különleges VESA rögzítőkeret, amelyért potom 199 dollárért kér az Apple.

Most ha nem is ennyire drámai mértékben, de a héten bejelentett Studio Display monitorával folytatta a lábakon való haszonszerzési törekvéseit az Apple. Az 1499 dollárnál kezdődő, itthon március 18-tól bruttó 659 990 forinttól kapható termék mellé a kiválasztott modelltől függően jár 30 fokos döntést lehetővé tevő lábazat vagy VESA rögzítőkeret, viszont aki a döntés mellett a panel magasságának 10 centis állítására is lehetőséget adó másik lábat szeretné a monitorhoz, az kénytelen lesz

399 dollár (itthon bruttó 160 ezer forint) felárat kifizetni.

A helyzet további érdekessége, hogy házilag nincs mód a rögzítési módszer utólagos lecserélésére, azaz mondjuk egy klasszikus lábbal megvett monitorra nem lehet utólag felszerelni a magasságállítós lábat vagy a VESA rögzítőkeretet.